Atatürk\'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir şoförler odasının girişine, Mustafa Kemal Atatürk’e aitmiş gibi asılan “Şoför arkasında en gizli devlet sırlarının dahi konuşulabileceği insandır” ifadesi tartışma yarattı.

Bir şoförler odasının girişine Mustafa Kemal Atatürk’e aitmiş gibi asılan söz, görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre şoförler odasının girişine Atatürk'e atfedilen “Şoför arkasında en gizli devlet sırlarının dahi konuşulabileceği insandır” sözü asıldı. 

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e atfedilen ancak gerçekte ona ait olmayan sözler zaman zaman gündeme gelirken, bu kez bir şoförler odasında yer alan ifade dikkat çekti. Söz konusu yazının fotoğraflarının paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

TARİHSEL KAYNAKLARDA YER ALMIYOR

Atatürk’ün şoförlere verdiği değeri anlattığı iddia edilen ve “Türk şoförü en asil duygunun insanıdır” sözüne benzetilerek kurgulandığı değerlendirilen ifadenin, herhangi bir tarihsel belgede yer almadığı belirtildi. Uzmanlar, Atatürk’e atfedilen sözlerin doğruluğunun kaynaklardan teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yanlış atıfların kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açtığına dikkat çekilirken, söz konusu yazının kaldırılması yönünde çağrılar yapıldı.

Sosyal Medya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Hangi söz ona aitki bi araştırın 79 25 Yanıtla
  • Hbo Hbo Hbo Hbo:
    “Servis bekletilmez, beklenir.” Mustafa Kemal Atatürk 56 8 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Aha haaaaaa 31 2 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Büyük önder kutlu Ata yozlaşan milletin dilinde yozlastiriliyor,benim aklıma en güzel iki cümlesi geldi "Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur" "Hayattaki yegâne üstünlüğüm Türk doğmaktır" Ve tabi ki "Ne mutlu TÜRKÜM diyene" 14 8 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Aynı uydurma hadisler gibi olmuş 13 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 14:12:53. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.