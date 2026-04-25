İstanbul\'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Pendik’teki kırsal bir alana odaklandı. Gelen istihbaratı değerlendiren ekipler, söz konusu bölgede detaylı inceleme başlattı. Dron ile yapılan hava destekli takipte, bazı kişilerin toprak altına inip çıktığı tespit edildi.

SU KUYUSUNA GİZLEMİŞLER

Ekipler, arazide gerçekleştirdikleri taramalarda toprak altında yer alan bir su deposunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen baskında, boş su kuyusu içinde çuvallara gizlenmiş çok sayıda silah parçası bulundu.

TEK SEFERDE EN YÜKSEK MİKTAR

Operasyonda 3 bin 92 adet tabanca yapımında kullanılacak parça, bin 869 sürgü ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek silah parçası olduğu belirtildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında silahlarla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.