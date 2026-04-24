Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme tarihleri açıklandı

24.04.2026 12:42
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru takvimi yayımlandı. Yer değiştirme başvurularının 4-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile il içi sıra kayıtlarının oluşturulması sürecinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütüleceği açıklandı. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin 30 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerektiği ifade edildi.

Toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlama şartı aranacak

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için kadrolu ve sözleşmeli olarak toplam 4 yıllık çalışma süresinin tamamlanmış olma şartının aranacağı duyuruldu. Hizmet puanlarının hesabında başvurunun son günü olan 6 Mayıs tarihinin esas alınacağı kaydedilirken, öğretmenlerin görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu için tercihte bulunabileceğinin altı çizildi. Atamaların ise alanlardaki mevcut ve muhtemel ihtiyaç durumu dikkate alınarak, tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirileceği ifade edildi. Atamaların gerçekleştirilmesi ve sıra kaydının oluşturulması için belirlenen tarihin 11 Mayıs olarak duyurulduğu, tebligat ve ilişik kesme tarihinin ise 26 Haziran olarak belirlendiği kaydedildi.

Öğretmenler hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak

Tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenlerin başvuru sırasında talep etmeleri halinde ilk iki tercihlerinde yer alan kurumlar için alanları bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacağı vurgulanırken, sıra oluşan alanlara 13 Ağustos tarihine kadar yargı kararları hariç olmak üzere sıra atamaları dışında atama yapılmayacağı ve kontenjan verilemeyeceği belirtildi.

Yer değiştirme başvuruları 4-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Kaynak: İHA

