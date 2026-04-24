Beşiktaş\'ın eski yıldızı hayatını kaybetti

Türkiye'de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Michael Eneramo, kalp krizi sonucu vefat etti.
Nijerya kaynaklarından alınan bilgilere göre Michael Eneramo, Kaduna Eyaleti'nde bir antrenman sırasında bayılmasının ardından hayatını kaybettiği bildirildi.
İlk raporlara göre, olay Kaduna'daki U/Yelwa Mini Stadyumu'nda meydana geldi. 40 yaşındaki Eneramo'nun antrenman sırasında aniden yere yığıldığı belirtildi.
Hastaneye kaldırılan Eneramo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nijerya Futbol Federasyonu da yaptığı resmi açıklamayla eski milli futbolcularının vefat ettiğini doğruladı.
2013 yılında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olurken yapılan sağlık kontrollerinde kalbinde sorun tespit edilen Michael Eneramo'nun, bu nedenle oynatılmadığı, Nijeryalı forvet oyuncusunun kalp krizi geçirme riski taşıdığı belirlenmişti.
O dönem yapılan kontrollerde Eneramo'nun kalp kaslarının verimli çalışmadığı, damarlarında sorun çıkarttığı ve bu problemin dizine de olumsuz yönde etki ettiği ortaya çıkmıştı.
