Beşiktaş'ın eski yıldızı hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ın eski yıldızı hayatını kaybetti

24.04.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de Beşiktaş ve Sivasspor gibi takımlarda forma giyen Michael Eneramo maç sırasında geçiridiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eneramo'nun 2013 yılın kalbinde sorun olduğu gerekçesiyle Beşiktaş'ta düzenli forma giyemediği iddia edilmişti.

Türkiye'de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Michael Eneramo, kalp krizi sonucu vefat etti.

ANTRENMANDA FENALAŞTI

Nijerya kaynaklarından alınan bilgilere göre Michael Eneramo, Kaduna Eyaleti'nde bir antrenman sırasında bayılmasının ardından hayatını kaybettiği bildirildi.

KURTARILAMADI

İlk raporlara göre, olay Kaduna'daki U/Yelwa Mini Stadyumu'nda meydana geldi. 40 yaşındaki Eneramo'nun antrenman sırasında aniden yere yığıldığı belirtildi.

NİJERYA FUTBOL FEDERASYONU DOĞRULADI

Hastaneye kaldırılan Eneramo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nijerya Futbol Federasyonu da yaptığı resmi açıklamayla eski milli futbolcularının vefat ettiğini doğruladı.

KALP SORUNU 2013'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

2013 yılında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olurken yapılan sağlık kontrollerinde kalbinde sorun tespit edilen Michael Eneramo'nun, bu nedenle oynatılmadığı, Nijeryalı forvet oyuncusunun kalp krizi geçirme riski taşıdığı belirlenmişti.

O dönem yapılan kontrollerde Eneramo'nun kalp kaslarının verimli çalışmadığı, damarlarında sorun çıkarttığı ve bu problemin dizine de olumsuz yönde etki ettiği ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:49
15:37
15:16
14:36
14:28
14:12
14:01
13:47
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 16:29:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.