Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli\'den \'\'Galatasaray mı Fenerbahçe mi?\'\' sorusuna şaşırtan cevap

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Bahçeli, basın mensuplarının sorularına cevapladı.
Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmasını kimin kazanacağı sorusuna Bahçeli, "Ben Karagümrüklü’yüm, kimseyle didişmemek için uğraşıyorum" cevabını verdi.
Zorlu maç öncesinde Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray, topladığı 71 puanla zirveyi rakiplerine bırakmadı. Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ı hemen arkasından takip ediyor.
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de start verecek. Kritik derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.
