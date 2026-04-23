Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

23.04.2026 21:08
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Bahçeli, gazetecilerin Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili soru üzerine, "Ben Karagümrüklü’yüm" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Bahçeli, basın mensuplarının sorularına cevapladı. 

''BEN KARAGÜMRÜKLÜ'YÜM''

Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmasını kimin kazanacağı sorusuna Bahçeli, "Ben Karagümrüklü’yüm, kimseyle didişmemek için uğraşıyorum" cevabını verdi.

ZİRVEDE ZORLU YARIŞ

Zorlu maç öncesinde Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray, topladığı 71 puanla zirveyi rakiplerine bırakmadı. Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ı hemen arkasından takip ediyor. 

MAÇ NE ZAMAN?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de start verecek. Kritik derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 21:09:15. #7.13#
