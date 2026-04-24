Şırnak\'ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi

24.04.2026 02:34
Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 590 milyon lira olan kaçak altın ve döviz ele geçirildi. Şüpheli bir aracın durdurulmasıyla gerçekleştirilen aramalarda 30 külçe altın, 85 bin gramdan fazla işlenmiş altın ile yüklü miktarda döviz bulundu. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yetkililer kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve dövizin ele geçirildiğini bildirdi.

OPERASYON EGM KOORDİNESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü.

ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

Paylaşımda, bu kapsamda düzenlenen operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Cizre ilçemizde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 590 milyon lira olan kaçak altın ve döviz ele geçirilmiştir.”

ELE GEÇİRİLEN ALTIN VE DÖVİZ MİKTARI

“Yapılan operasyonda, 1’er kilogramlık 30 külçe altın, 66 parça halinde 85 bin 939,5 gram altın, 90 bin 600 dolar, 7 bin 470 avro ele geçirilmiştir.”

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

“Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Suçun her türlüsüyle olduğu gibi kaçakçılık suçlarıyla da mücadelemiz amansız ve kararlılıkla devam etmektedir.”

Kaynak: AA

    Yorumlar (1)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    çöktüler 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
