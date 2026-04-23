Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

Uludağ’da Nisan sonunda etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, sürpriz beyaz örtü bölgeye ilgiyi artırdı.

SÜRPRİZ KAR YAĞIŞI İLGİYİ ARTIRDI

Kayak sezonunun sona ermesine rağmen yağan kar, özellikle hafta sonu günübirlik ziyaretçilerin ilgisini artırdı. Bazı kayak tesislerinin faaliyetlerine günübirlikçiler için devam ettiği görüldü.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre bölgede hava sıcaklığı gündüz 4 derece, akşam ise -1 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar, Mayıs ayında da soğuk havanın etkisini sürdürebileceğini ve yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı görülebileceğini belirtti.

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyararak Uludağ’a çıkacak sürücülerin dikkatli olmalarını ve kış şartlarına uygun ekipman bulundurmalarını istedi.