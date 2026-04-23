Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

23.04.2026 10:14  Güncelleme: 10:15
Bursa'da Nisan ayının son günlerinde Uludağ'da etkili olan kar yağışı, zirveyi yeniden beyaza bürüdü. 23 Nisan tarihinde, yağan karla birlikte bölgede kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

SÜRPRİZ KAR YAĞIŞI İLGİYİ ARTIRDI

Kayak sezonunun sona ermesine rağmen yağan kar, özellikle hafta sonu günübirlik ziyaretçilerin ilgisini artırdı. Bazı kayak tesislerinin faaliyetlerine günübirlikçiler için devam ettiği görüldü.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre bölgede hava sıcaklığı gündüz 4 derece, akşam ise -1 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar, Mayıs ayında da soğuk havanın etkisini sürdürebileceğini ve yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı görülebileceğini belirtti.

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyararak Uludağ’a çıkacak sürücülerin dikkatli olmalarını ve kış şartlarına uygun ekipman bulundurmalarını istedi.

Kaynak: İHA

Uludağ, Bursa, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
