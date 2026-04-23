Rıza Pehlevi\'ye saldırı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına verdiği destekle tepkilerin odağında olan devrik İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi, Almanya’nın başkenti Berlin’de protestocuların hedefi oldu. Federal Meclis yakınlarında Pehlevi’ye domates sosu fırlatıldı.

PROGRAM ÇIKIŞINDA SALDIRIYA UĞRADI

Berlin’de Reichstag çevresindeki bir programa katılan Pehlevi, çıkışta protestocularla karşılaştı. Güvenlik önlemlerine rağmen kalabalığın içinden yaklaşan bir kişi, Pehlevi’ye domates sosu attı. O anlar kameralara yansıdı.

KORUMALAR HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Saldırı sonrası Pehlevi’nin takım elbisesinin büyük kısmı domates sos ile kaplanırken, korumaların kısa süreli panik yaşadığı görüldü. Protestocu olay yerinde gözaltına alınırken, güvenlik ekipleri Pehlevi’yi hızla uzaklaştırarak zırhlı araca bindirdi.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olayın, Pehlevi’nin son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına verdiği destek nedeniyle oluşan tepkilerin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Avrupa’daki İran diasporasında da bu tutuma yönelik eleştiriler dikkat çekiyordu.