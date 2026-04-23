Rıza Pehlevi'ye saldırı

23.04.2026 15:57
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına verdiği destekle tepkilerin odağında olan devrik İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi, Almanya’nın başkenti Berlin’de protestocuların hedefi oldu. Federal Meclis yakınlarında Pehlevi’ye domates sosu fırlatıldı.

PROGRAM ÇIKIŞINDA SALDIRIYA UĞRADI

Berlin’de Reichstag çevresindeki bir programa katılan Pehlevi, çıkışta protestocularla karşılaştı. Güvenlik önlemlerine rağmen kalabalığın içinden yaklaşan bir kişi, Pehlevi’ye domates sosu attı. O anlar kameralara yansıdı.

KORUMALAR HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Saldırı sonrası Pehlevi’nin takım elbisesinin büyük kısmı domates sos ile kaplanırken, korumaların kısa süreli panik yaşadığı görüldü. Protestocu olay yerinde gözaltına alınırken, güvenlik ekipleri Pehlevi’yi hızla uzaklaştırarak zırhlı araca bindirdi.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olayın, Pehlevi’nin son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına verdiği destek nedeniyle oluşan tepkilerin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Avrupa’daki İran diasporasında da bu tutuma yönelik eleştiriler dikkat çekiyordu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da hastanede kavga kamerada Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada
’’Başkan adayını belirleyecek’’ iddiaları sonrası Aziz Yıldırım’dan jet hızında açıklama ''Başkan adayını belirleyecek'' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan jet hızında açıklama
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Eskişehir’deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı Eskişehir'deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
Doğuş Üniversitesi’nde İran geriliminin dünya medyasındaki temsili ele alındı Doğuş Üniversitesi’nde İran geriliminin dünya medyasındaki temsili ele alındı
Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı Ödenecek tazminat dudak uçuklattı Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı
İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı

16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:37
Gerilim iyice tavan yaptı Galatasaray ve Fenerbahçe’den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
15:29
Özkan Yalım soruşturmasında “Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı“ iddiası
Özkan Yalım soruşturmasında "Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı" iddiası
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:50
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
