Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu

Türkiye’de hayvancılık sektörünün en kronik sorunlarından biri olan "çoban bulamama" krizine çözüm yurtdışından bulundu. Yerli çobanların aylık 180 bin liraya varan maaş talepleri ve işçi kıtlığı nedeniyle zor günler geçiren besicilerin imdadına hükümet yetişti. Aksaray'da başlatılan yeni uygulama kapsamında, yurt dışından resmi ve sözleşmeli çoban ithalatı resmen başladı.

AKSARAY'DA BİR İLK: AFGAN ÇOBAN GÖREVE BAŞLADI

Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Sofular köyünde, resmi yollarla Türkiye'ye getirilen ilk Özbek kökenli Afgan çoban Obaıdullah Akbarı (28) işbaşı yaptı. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk, hükümetin ve bakanlığın katkılarıyla bu büyük sorunu çözdüklerini belirterek, "Artık Afganistan ve Özbekistan'dan soydaşlarımızı resmi yollardan Türkiye'ye getirmeye başladık" dedi.

180 BİN TL MAAŞ TALEBİNE KARŞI ASGARİ ÜCRETLİ, SİGORTALI ÇÖZÜM

Çoban fiyatlarının astronomik seviyelere ulaştığını vurgulayan Birlik Başkanı Aktürk, yerli çobanların 100 bin ile 180 bin TL arasında maaş istediğini ifade etti. Yeni sistemle ithal edilen çobanların tamamen yasal mevzuata uygun çalışacağını belirten Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Gelen kardeşimiz resmi sözleşmeli olarak çalışacak. Asgari ücret alacak, sigortası ve vergisi olacak. Maaşı düzenli olarak bankaya yatacak. Yani Türkiye'deki normal bir işçinin tüm haklarına sahip olacak. Bu sayede hem fahiş fiyatların önüne geçiyoruz hem de işletmelerin çoban ihtiyacını karşılıyoruz."

BESİCİLER NEFES ALDI: "BU UYGULAMA ÇIĞIR AÇTI"

Aksaray’da ilk ithal çobanı istihdam eden besici İshak Özdemir, uygulamayı "çığır açan bir gelişme" olarak nitelendirdi. Köylerde gençlerin artık hayvancılık yapmadığını ve çoban olmadığı için üretimi bitirme noktasına geldiklerini söyleyen Özdemir, "Çoban olmadan hayvancılık olmuyor. Bu adım sayesinde artık önümüzü görebiliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

1100 KÜÇÜKBAŞ ONA EMANET: "GELMEK İSTEYEN ÇOK KİŞİ VAR"

Evli ve 3 çocuk babası olan 28 yaşındaki Afgan çoban Obaıdullah Akbarı, Sofular köyündeki işletmede tam 1100 küçükbaş hayvanın bakım ve otlatılmasından sorumlu olacak. Türkiye’de yasal yollarla çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Akbarı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Memleketimde bu şekilde Türkiye'ye gelip çalışmak isteyen daha çok kişi var" diyerek uygulamanın önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin sinyalini verdi.