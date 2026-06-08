CHP'li Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'na Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'na Düştü

CHP\'li Başkan Yardımcısı Filyos Çayı\'na Düştü
08.06.2026 06:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te tuvalet molası sırasında Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısı için arama devam ediyor.

Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan Örgütlerden Sorumlu CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler botlarla çay üzerinde yeniden arama çalışması başlattı.

Olay, Karabük-Zonguldak karayolunun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde olan ve içerisinde CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yolculuk sırasında tuvalet molası verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanıp suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca dere kenarında ve su üzerinde termal dron ile sürdürülen çalışmalarda Erten'e ulaşılamadı. Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri botlarla Filyos Çayı üzerinde arama faaliyetlerini sürdürürken, ekipler dere boyunca da tarama çalışmalarına devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Filyos Çayı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Karabük, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'na Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müttefikler arasında casusluk krizi mi Pentagon’dan dikkat çeken adım Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım
Murat Karayalçın “CHP’ye büyük bir tuzak kuruldu“ diyerek çağrı yaptı Murat Karayalçın "CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu" diyerek çağrı yaptı
Karabük’te bir kişi evinin balkonunda asılı halde bulundu Karabük'te bir kişi evinin balkonunda asılı halde bulundu
HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
Aykut Kocaman’la mı anlaştı Aziz Yıldırım’dan açıklama Aykut Kocaman'la mı anlaştı? Aziz Yıldırım'dan açıklama
Ardahan’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Ardahan'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
06:20
İsrail’den İran’a misilleme Trump’ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular
İsrail'den İran'a misilleme! Trump'ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular
02:34
Paşinyan seçimde zafer ilan etti Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu
Paşinyan seçimde zafer ilan etti! Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu
23:45
Aziz Yıldırım’ın duygusal anları O tezahüratı duyunca anında eşlik etti
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! O tezahüratı duyunca anında eşlik etti
23:04
İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Trump’tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
22:38
Hakan Safi’den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 06:57:25. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'li Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'na Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.