Esenyurt'ta "yan bakma" kavgasında bıçaklanarak öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan Marmara Park AVM önündeki metrobüs durağı çıkışında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Ferdi Aras (22), nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya giderken bir şahısla arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma sırasında şahıs, Aras'ı bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan hemen sonra Aras'ın kanlar içinde yerde kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kan kaybını önlemek için iki vatandaşın gencin yarasına bezlerle destek yaptığı görülürken, gencin ise hareketsiz yattığı görüntülere yansıdı.
Son Dakika › Esenyurt › Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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