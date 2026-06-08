Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye\'de destek vereceği takımı açıkladı
08.06.2026 23:49
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İngiltere Premier Ligi'ne yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımın 200 kişilik bir taraftar grubunu kendisinin davetiyle Antalya'da konuk etti. Hedeflerinden bahseden Acun Ilıcalı, Türkiye'den takip ettiği iki takımı unutmayarak, ''Fenerbahçe ve Erzurumspor'a desteklerim sürecek'' dedi.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin İngiltere Premier Lig'e yükselmesini kutlayan yaklaşık 200 taraftar, Ilıcalı'nın daveti ve Corendon Airlines'ın sponsorluğuyla Antalya'da ağırlandı.

HULL CITY TARAFTARININ BÜYÜK COŞKUSU

Kemer'deki Corendon Hydros Club Kemer'de düzenlenen etkinlikte şampiyonluk şarkıları söyleyerek eğlenen taraftarlar, Ilıcalı'nın alana gelmesiyle büyük coşku yaşadı. Ilıcalı ile fotoğraf çektirip şarkılar söyleyen taraftarlardan bazıları, vücutlarına yaptırdıkları ay-yıldız dövmeleri gösterdi. Acun Ilıcalı da cep telefonuyla taraftarları kayda aldı.

''TÜRKİYE'NİN GÜZEL BİR TANITIMI OLUYOR''

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ilıcalı, kurayla seçilen taraftarların tatillerinin yanı sıra kulübün Premier Lig'e çıkmasını Antalya'da kutladıkları için şanslı olduklarını söyledi. Bu tarz organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı açısından da önemli olduğunu düşündüğünü belirten Ilıcalı, "Kemer bence Antalya'nın en güzel yerlerinden biri. Türkiye'nin de güzel bir tanıtımı oluyor. O açıdan da çok mutluyum. Ay-yıldızımızın dövmelerini yaptırmışlar, beni çok mutlu ettiler. Bizim onlarla olan ilişkimiz benim için çok değerli. Sonuç itibariyle beni bağırlarına bastılar, beni hep motive ettiler. Onlara da söyledim. Bana öyle bir sevgi verdiniz ki gecemi gündüzüme kattım. Sonuçta Premier Lig'e çıkma gibi bir şansla buluştuk. Çok mutluyum." dedi.

''250 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE''

Premier Lig'de öncelikle ligde kalmayı amaçladıklarını kaydeden Ilıcalı, daha sonra da ligde kalıcı bir takım haline gelmek için çalışacaklarını aktardı. Transferlerle ilgili bir soruyu da Ilıcalı, "Transfer için erken. Çok ciddi derecede çalışıyoruz ama hata yapma lüksümüz yok. Orada yapılacak hatalar bizi yakar. Şimdiye kadar yüzde 80 doğru transfer yaptık, tek tek inceledik, hocamızla hep danıştık, onun da onayını aldık. Yani transfer çok önemli. 250 milyon Euro'luk bir bütçemiz olacak gibi." diye konuştu.

''FENERBAHÇE VE ERZURUM'A DESTEKLERİM SÜRECEK''

''Fenerbahçe ve Erzurumspor'a desteklerim sürecek.'' diyen Acun Ilıcalı, Türkiye ile İngiltere arasında karşılıklı turlar düzenleyeceklerini ifade etti. 

''BENİM ONU TAKDİR ETMEME GEREK YOK''

Acun Ilıcalı, Arda Güler ile ilgili bir soru üzerine ise "Benim onu takdir etmeme gerek yok. Onu tüm Türkiye takdir ediyor, dünya takdir ediyor. Ona söyleyebileceğim tek bir şey var, yolu açık olsun. Büyüye büyüye bizi gururlandırsın. Biz de hayranlıkla seyredelim. Arda çok özel bir futbolcu. Daha da iyi yerlere gelecektir, hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.

''GÜZEL BİR RUH VAR''

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki durumuyla ilgili bir soru üzerine de Ilıcalı, "Çok güzel milli takımımız var. Güzel bir ruh var, onlara güveniyoruz. Zaten maçların bir kısmına da gideceğim." dedi.

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