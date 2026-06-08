Süper Lig şampiyonu alatasaray, yeni sezondaki hedefini Şampiyonlar Ligi’nde en az çeyrek final oynamak olarak belirledi.
Devler Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılı yönetim, orta saha hattına dünya çapında bir yıldız monte etmek istiyor. Bu doğrultuda Aslan’ın listesinin ilk sırasında, Real Madrid’in Fransız dinamosu Eduardo Camavinga yer alıyor.
Galatasaray, menajerler vasıtasıyla hem Real Madrid kulübüyle hem de 23 yaşındaki oyuncunun cephesiyle ilk teması kurdu. İspanyol devinin, daha fazla forma şansı bulmak adına ayrılığa sıcak bakan Fransız yıldızı satmaya hazır olduğu öğrenildi. Real Madrid'in yıldız oyuncu için 50 milyon Euro'nun üzerindeki tekliflerde pazarlığa oturmaya hazır olduğu belirtildi.
Galatasaray’ın ilgisine yanıt veren genç yıldızın mali beklentileri ise sarı-kırmızılı yönetimin elini zorlaştıracak cinsten. Real Madrid’de kazandığı maaşın iki katından fazlasını talep eden Camavinga, Türkiye’ye gelmek için yıllık 15 milyon Euro’nun üzerinde bir net ücret istiyor.
6-8 numara pozisyonlarında oynayan, ihtiyaç halinde sol bek olarak da görev yapabilen çok yönlü futbolcu, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle 43 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın gündemindeki Camavinga'nın bonservisi belli oldu - Son Dakika
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