Galatasaray'ın gündemindeki Camavinga'nın bonservisi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın gündemindeki Camavinga'nın bonservisi belli oldu

Galatasaray\'ın gündemindeki Camavinga\'nın bonservisi belli oldu
08.06.2026 23:33
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Galatasaray'ın gündeminde yer alan Eduardo Camavinga'nın bonservisi belli oldu. Real Madrid, 50 milyon Euro'nun üzerindeki tekliflerde pazarlığa oturmaya hazır olduğunu bildirdi. Fransız orta saha Camavinga da kendisine ilgi gösteren kulüplerden sezon başına 15 milyon Euro maaş talep etti.

Süper Lig şampiyonu alatasaray, yeni sezondaki hedefini Şampiyonlar Ligi’nde en az çeyrek final oynamak olarak belirledi. 

GALATASARAY'IN BÜYÜK AŞKI CAMAVINGA

Devler Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılı yönetim, orta saha hattına dünya çapında bir yıldız monte etmek istiyor. Bu doğrultuda Aslan’ın listesinin ilk sırasında, Real Madrid’in Fransız dinamosu Eduardo Camavinga yer alıyor.

REAL MADRID 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray, menajerler vasıtasıyla hem Real Madrid kulübüyle hem de 23 yaşındaki oyuncunun cephesiyle ilk teması kurdu. İspanyol devinin, daha fazla forma şansı bulmak adına ayrılığa sıcak bakan Fransız yıldızı satmaya hazır olduğu öğrenildi. Real Madrid'in yıldız oyuncu için 50 milyon Euro'nun üzerindeki tekliflerde pazarlığa oturmaya hazır olduğu belirtildi. 

MAAŞ TALEBİ 15 MİLYON EURO

Galatasaray’ın ilgisine yanıt veren genç yıldızın mali beklentileri ise sarı-kırmızılı yönetimin elini zorlaştıracak cinsten. Real Madrid’de kazandığı maaşın iki katından fazlasını talep eden Camavinga, Türkiye’ye gelmek için yıllık 15 milyon Euro’nun üzerinde bir net ücret istiyor. 

SEZON PERFORMANSI

6-8 numara pozisyonlarında oynayan, ihtiyaç halinde sol bek olarak da görev yapabilen çok yönlü futbolcu, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle 43 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

Galatasaray, Real Madrid, Fransız, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın gündemindeki Camavinga'nın bonservisi belli oldu - Son Dakika

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