Adana'da Kardeş Katli - Son Dakika
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Adana'da Kardeş Katli

Adana\'da Kardeş Katli
07.06.2026 23:03
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Alacak verecek kavgasında kardeşini vuran Muhammet Palaz, Ercan'ı bıçaklayarak öldürdü.

ADANA'da Muhammet Palaz, alacak verecek kavgasında kendisini tabancayla kasığından yaralayan kardeşi Ercan Palaz'ı (49) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Ercan Palaz ile ağabeyi Muhammet Palaz sokakta karşılaştı. İki kardeş arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİRİ TABANCASINI ÇEKTİ, DİĞERİ BIÇAĞA SARILDI

Kavganın büyümesi üzerine Ercan Palaz, üzerindeki tabancayı çekerek ağabeyini kasığında vurarak yaraladı. Bunun üzerine Muhammet Palaz, yanındaki bıçakla yaralı halde kardeşine saldırdı. Silah seslerini ve bağrışmaları duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ercan Palaz'ın vücuduna bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı ağabey Muhammet Palaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ercan Palaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

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