İzmir siyasetinde büyük deprem yaklaşıyor: 24 CHP’li Belediye Başkanı Yeni Parti\'ye geçiyor

CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de tarihi bir siyasi kırılma yaşanıyor. Özgür Özel’in 90 milletvekiliyle kurduğu Yeni Parti’ye İzmir’den kitlesel katılım iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kentteki 28 CHP'li ilçe belediye başkanından 24’ünün yarından itibaren peyderpey Yeni Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

CHP'de yaşanan parti içi ayrışmanın ardından gözler belediye başkanlarına çevrilmişti. Kulislere düşen son bilgilere göre, İzmir yerel yönetimlerinde kartlar yeniden dağıtılıyor.

CEMİL TUGAY BAĞIMSIZ KALACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, süreçte bağımsız kalma eğiliminde olduğunu belirterek AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara nokta koydu. Tugay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Siyasi belirsizliklerin İzmir'deki belediye hizmetlerine olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalışıyorum. Şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahı en öncelikli amacımdır."

CHP’DE SADECE 4 BAŞKAN KALIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de kalmaya devam edeceği belirtilen isimler ise şunlar oldu:

Erman Uzun (Narlıdere Belediye Başkanı)

Onur Emrah Yıldız (Çiğli Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Tanju Çelik (Bergama Belediye Başkanı)

Hüseyin Benzer (Buca Belediye Başkan Vekili)

Ancak kulislerde, CHP'de kalan bu başkanlardan ikisinin de ilerleyen süreçte Yeni Parti'ye katılabileceği konuşuluyor.

İŞTE O 24 BAŞKAN

İzmir'de CHP'den istifa ederek Yeni Parti’ye geçeceğini açıkalayan isim olan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i takip edeceği iddia edilen diğer başkanlar ise şöyle sıralandı:

Filiz Ceritoğlu Sengel

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Beydağ: Şakir Başaran

Ömer Eşki

Bornova: Ömer Eşki

Çeşme: Lal Denizli

Lal Denizli

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Ayşe Akın (Başkan Vekili)

Karabağlar: Emine Helil Kınay

Helil Kınay

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan

Karşıyaka: Behice Yıldız Ünsal

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: Fuat Gümüş (Başkan Vekili)

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan

Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu

Kınık: Sema Bodur

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kiraz: Nasuh Coşkun

Menderes: İlkay Çiçek

Balçova: Selahattin Yıldız (Başkan Vekili)

İLÇE BAŞKANLARI FİRESİZ GEÇİŞ YAPACAK

Öte yandan iddialar sadece belediye başkanlarıyla da sınırlı değil. Kulislere sızan son bilgilere göre, İzmir’deki CHP’li ilçe başkanlarının tamamının firesiz bir şekilde Yeni Parti saflarına geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Eğer bu iddia gerçekleşirse, CHP’nin kentteki ana örgüt yapısı neredeyse tamamen Yeni Parti'ye kaymış olacak.

2024 SEÇİM TABLOSU DEĞİŞİYOR

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, İzmir’deki 30 ilçenin 28’ini kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Cumhur İttifakı ise Menemen (AK Parti) ve Aliağa (MHP) ilçelerini kazanabilmişti. Toplu geçiş iddialarının gerçeğe dönmesi halinde, CHP'nin İzmir'deki yerel iktidar haritasının alt süt olması bekleniyor.