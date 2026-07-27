İzmir siyasetinde büyük deprem yaklaşıyor: 24 CHP’li Belediye Başkanı Yeni Parti'ye geçiyor
CHP’nin kalesi İzmir’de yerel dengeleri sarsacak dev bir kopuş yaşandığı iddia edildi. Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’ye, kentteki 28 CHP’li ilçe belediye başkanından 24’ünün katılacağı öne sürüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bağımsız kalacağı belirtilirken, CHP saflarında yalnızca 4 ilçe başkanının kalacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de tarihi bir siyasi kırılma yaşanıyor. Özgür Özel’in 90 milletvekiliyle kurduğu Yeni Parti’ye İzmir’den kitlesel katılım iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kentteki 28 CHP'li ilçe belediye başkanından 24’ünün yarından itibaren peyderpey Yeni Parti’ye katılacağı öne sürüldü.
CHP'de yaşanan parti içi ayrışmanın ardından gözler belediye başkanlarına çevrilmişti. Kulislere düşen son bilgilere göre, İzmir yerel yönetimlerinde kartlar yeniden dağıtılıyor.
CEMİL TUGAY BAĞIMSIZ KALACAK
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, süreçte bağımsız kalma eğiliminde olduğunu belirterek AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara nokta koydu. Tugay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Siyasi belirsizliklerin İzmir'deki belediye hizmetlerine olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalışıyorum. Şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahı en öncelikli amacımdır."
CHP’DE SADECE 4 BAŞKAN KALIYOR
Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de kalmaya devam edeceği belirtilen isimler ise şunlar oldu:
Erman Uzun (Narlıdere Belediye Başkanı)
Onur Emrah Yıldız (Çiğli Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Tanju Çelik (Bergama Belediye Başkanı)
Hüseyin Benzer (Buca Belediye Başkan Vekili)
Ancak kulislerde, CHP'de kalan bu başkanlardan ikisinin de ilerleyen süreçte Yeni Parti'ye katılabileceği konuşuluyor.
İŞTE O 24 BAŞKAN
İzmir'de CHP'den istifa ederek Yeni Parti’ye geçeceğini açıkalayan isim olan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i takip edeceği iddia edilen diğer başkanlar ise şöyle sıralandı:
Bayındır: Davut Sakarsu
Bayraklı: İrfan Önal
Beydağ: Şakir Başaran
Bornova: Ömer Eşki
Çeşme: Lal Denizli
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Saniye Bora Fıçı
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Ayşe Akın (Başkan Vekili)
Karabağlar: Emine Helil Kınay
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan
Karşıyaka: Behice Yıldız Ünsal
Ödemiş: Mustafa Turan
Seferihisar: Fuat Gümüş (Başkan Vekili)
Tire: Hayati Okuroğlu
Torbalı: Övünç Demir
Urla: Selçuk Balkan
Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu
Kınık: Sema Bodur
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Kiraz: Nasuh Coşkun
Menderes: İlkay Çiçek
Balçova: Selahattin Yıldız (Başkan Vekili)
İLÇE BAŞKANLARI FİRESİZ GEÇİŞ YAPACAK
Öte yandan iddialar sadece belediye başkanlarıyla da sınırlı değil. Kulislere sızan son bilgilere göre, İzmir’deki CHP’li ilçe başkanlarının tamamının firesiz bir şekilde Yeni Parti saflarına geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Eğer bu iddia gerçekleşirse, CHP’nin kentteki ana örgüt yapısı neredeyse tamamen Yeni Parti'ye kaymış olacak.
2024 SEÇİM TABLOSU DEĞİŞİYOR
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, İzmir’deki 30 ilçenin 28’ini kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Cumhur İttifakı ise Menemen (AK Parti) ve Aliağa (MHP) ilçelerini kazanabilmişti. Toplu geçiş iddialarının gerçeğe dönmesi halinde, CHP'nin İzmir'deki yerel iktidar haritasının alt süt olması bekleniyor.
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