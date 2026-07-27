Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon - Son Dakika
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Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Çankaya’da bulunan ve "gay" bar işletmesi olduğu değerlendirilen "LGBT bar sixtiees" adlı mekana operasyon düzenlendi. Soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CİMER üzerinden yapılan ihbarlar, bilgi sahiplerinin beyanları, açık kaynak araştırmaları ile işletmenin sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülerin incelenmesi neticesinde, cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25/07/2026 tarihinde söz konusu işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, TCK'nin 226/2 ve 227/2. maddelerinde düzenlenen suçlardan tutuklanmaları talebiyle 27/07/2026 tarihinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 'gay' bar işletmesine operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Farkliliklara saygi gøstermiyen medeniyetsizler 1 6 Yanıtla
  • Halit Özdemir Halit Özdemir:
    burası laik bir ülke !!! 0 6 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    iyi partinin üyelerine yazık olmuş. 5 1 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    heee bişi bulamadılar şimdide buralara taktılar..demekki kendileride oradan cıkmıyor bişi oldu böyle seyler yapıyolar 1 5 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Halit özdemir.. Sen önce laikliğin sözlük anlamını öğren ondan sonra yorum yap. Laiklik ile ahlaksızlık arasında hala bir bağ kurabilecek misin düşün bakalım. 4 0 Yanıtla
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