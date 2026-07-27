Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CİMER üzerinden yapılan ihbarlar, bilgi sahiplerinin beyanları, açık kaynak araştırmaları ile işletmenin sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülerin incelenmesi neticesinde, cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25/07/2026 tarihinde söz konusu işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, TCK'nin 226/2 ve 227/2. maddelerinde düzenlenen suçlardan tutuklanmaları talebiyle 27/07/2026 tarihinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir."