Ahbap Derneği'ne kayyum atandı - Son Dakika
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Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

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Haluk Levent'in de aralarında olduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, derneğe kayyum atanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyım atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyımına devredildi.

AHBAP'A 3 KİŞİLİK KAYYUM

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyım olarak atanmasına karar verdi.

Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

Kararda derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

AHBAP DERNEĞİ'NE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

3. Sayfa, Güncel, Kayyum, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap Derneği'ne kayyum atandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kerem saygılı Kerem saygılı:
    E o kadar para tabi. Kontrole geçmeliydi değil mi 0 8 Yanıtla
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