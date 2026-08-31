Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e - Son Dakika
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Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e

Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener\'e
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen Lyon'un 21 yaşındaki yıldızı Malick Fofana için dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı Hull City'nin 35 milyon euroluk teklifini geri çeviren Belçikalı futbolcu, "Come to Fenerbahçe" yorumunu beğendi. Bu hareket, Fofana'nın sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'de transfer döneminin son günleri hareketli geçiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Malick Fofana'nın geleceği konusunda yeni gelişmeler yaşandı.  Lyon forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere ve İtalya'dan kulüpler de ilgileniyor.

HULL CITY 35 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın başkanlığındaki Hull City, Fofana'yı kadrosuna katmak için 35 milyon euroluk teklifle devreye girmiş ve genç futbolcuyla görüşme gerçekleştirmişti. Ancak Fofana'nın "Büyük bir kulüpte devam edeceğim" diyerek Hull City'nin teklifini geri çevirdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından İngiliz ekibi transferden çekildi.

"COME TO FENERBAHÇE" YORUMUNU BEĞENDİ

Fofana cephesinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir hareket geldi. Belçikalı yıldız, kendisine yapılan "Come to Fenerbahçe" (Fenerbahçe'ye gel) yorumunu beğendi. Fofana'nın bu hamlesi, sarı-lacivertli takıma transfer olmaya sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.

Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e

SUNDERLAND VE ROMA DA DEVREDE

Hull City'nin aradan çekilmesiyle Fofana için İngiltere ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Sunderland'in, Jack Grealish ve Tiago Paixao transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından 21 yaşındaki futbolcuyu alternatif olarak değerlendirdiği belirtiliyor. İtalya'dan Roma'nın da Fofana ile ilgilendiği ifade ediliyor.

LYON'DA 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Lyon'un Fenerbahçe'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmasının ardından oyuncu satışına daha açık bir konuma geldiği belirtilirken, Fofana'nın Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer döneminin kalan bölümünde genç yıldız için atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Uzun Mustafa Uzun:
    Kimin hangi kulübün büyük olduğunu bilemezsin.Reddetme Gerekçesine bak. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e - Son Dakika
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