8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz

Girne açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 18 kişinin de denizde kaybolmasıyla sonuçlanan feribot faciasının perde arkasında korkunç bir ihmaller zinciri yattığı ortaya çıktı. Geminin fırtına uyarısına rağmen sefere çıkarıldığı, 36 aydır bakım görmediği ve mürettebatın yolculardan önce gemiyi terk ettiği yönündeki iddialar infial yarattı.

20 DAKİKADA ALABORA OLDU

259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu katamaran, dün saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'nın yaklaşık 7 kilometre açığında su almaya başladı. Kaptanın limana geri dönmek için manevra yaptığı sırada katamaranın kontrolünün kaybedildiği belirtildi. Yardım çağrısının ardından Sahil Güvenlik botları, helikopterler ve sivil tekneler bölgeye yönlendirildi. Ancak katamaran yaklaşık 20 dakika içerisinde alabora oldu.

KAPTAN VE 7 MÜRETTEBAT TUTUKLANDI

Facianın ardından adli süreç de başlatıldı. Başbakan Ünal Üstel, geminin kaptanı ile 7 görevlinin tutuklandığını açıkladı. Kazanın nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağını belirten Üstel, "Karakutu ortaya çıkıp açıldıktan sonra net bilgilere ulaşmış olacağız. Gemi kaptanı ve 7 görevli tutuklandı. Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

KAPTAN BAŞKASININ EHLİYETİYLE Mİ GÖREV YAPTI?

Faciaya ilişkin en çarpıcı iddialardan biri geminin sevk ve idaresine yönelik oldu. Kazayı değerlendiren Kaptan Ercan Güneştutar, gözaltına alınan ve tutuklanan kaptanla ilgili şok edici bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre; gemiyi kullanan kişi başkasına ait bir kaptanlık ehliyetiyle görev yapıyordu ve asıl yetki belgesine sahip olan kişi yolcu gibi gösterilmişti.

"BİR ŞEY OLMAZ" DİYEREK ÖLÜME SÜRÜKLEDİLER

Kazadan kurtulanların ifadeleri ve uzman değerlendirmeleri, geminin su almasına rağmen seyrine devam ettiğini ortaya koydu. Yolcuların "gemi su alıyor" şeklindeki uyarılarına kaptan ve mürettebatın "Bir şey olmaz, biz alışığız" şeklinde yanıt verdiği ve geri dönüş manevrası yapmadığı iddia edildi.

36 AYDIR BAKIM GÖRMEYEN "SABIKALI" GEMİ

Faciaya karışan katamaran tipi yolcu gemisinin teknik geçmişinin de oldukça sorunlu olduğu belirlendi. Geminin geçmişte kaza geçirdiği, hacizlik olduğu ve uzun süre limanda bekletildiği ifade edildi. 36 aydır hiçbir bakım ve onarım çalışması görmediği iddia edilen geminin, sol iskele tarafındaki taşıyıcı tüpte meydana gelen yırtılma sonucu hızla su alarak battığı değerlendiriliyor. Yolcuların ifadelerinde herhangi bir sarsıntıdan bahsetmemesi, geminin kayalıklara çarpmadığı, doğrudan yorgun gövdedeki yapısal bir çatlak nedeniyle su aldığı ihtimalini güçlendiriyor.

CAN SALLARI AÇILMADI, MÜRETTEBAT GEMİYİ TERK ETTİ

Acil durum tahliye prosedürlerindeki devasa zafiyetler de facianın boyutunu artırdı. Deniz yüzeyinde gemiye ait "life raft" adı verilen can salları sistemlerinin hiçbirinin patlamadığı ve devreye girmediği tespit edildi. Normal şartlarda yolcuların tahliyesini koordine etmesi ve gemiyi en son terk etmesi gereken mürettebatın, can pazarı yaşanırken yolculardan önce gemiden kaçtığı iddia edildi. Gemi personelinin acil durum ve kurtarma (STCW) belgelerini nasıl aldığı da soruşturmanın kilit noktalarından birini oluşturuyor.