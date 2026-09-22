Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez - Son Dakika
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Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

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Real Madrid\'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez
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Arda Güler'in Atletico Madrid derbisinde oyundan alınmasının ardından Real Madrid'in duran top kullanımı İspanya'da tartışma konusu oldu. Cadena COPE yorumcusu Paco González, milli futbolcu sahada olmadığında serbest vuruşların Mbappe tarafından kullanılmasını eleştirerek Real Madrid'in kadro kalitesini sorguladı.

Real Madrid'de Arda Güler'in takım için önemi bir kez daha tartışmaya açıldı. Atletico Madrid derbisinin ardından İspanyol basınında, milli futbolcunun sahada olmadığı bölümde kullanılan serbest vuruşlar üzerinden Real Madrid'in kadro kalitesi değerlendirildi.

Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

"GOL KRALINIZ SERBEST VURUŞ KULLANIYOR!"

Cadena COPE'un El Partidazo programında konuşan yorumcu Paco González, Arda Güler'in oyundan çıkmasının ardından serbest vuruşların Kylian Mbappe tarafından kullanılmasına dikkat çekti.

Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

González, Real Madrid'in kadro kalitesini sorgulayarak "Real Madrid'in kadrosunun kalitesine bakın! Gol kralınız, Arda Güler oynamadığında serbest vuruşları kullanan kişi..." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

"ARDA HARİCİNDE ORTA YAPABİLECEK BİRİ YOK MU?"

İspanyol yorumcu, Arda'nın yokluğunda duran toplarda ve ortalarda yaşanan sıkıntıya da dikkat çekti. González, "Arda Güler yokken iyi bir orta yapabilecek tek bir oyuncu bile yok mu takımda? Kadro geçen sezonla aynı; orta yapabilecek teknik beceriye sahip oyuncularınız eksik" değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

BERNARDO SİLVA DETAYI

González, Jose Mourinho'nun kadrosundaki teknik kapasiteyi de sorguladı. İspanyol gazeteci, Arda Güler ve Bernardo Silva'nın orta yapma konusunda öne çıkan isimler olduğunu belirtirken, Portekizli yıldızın genellikle ilk 11'de yer almamasının duran top sorununu çözmediğini savundu.

ARDA GÜLER'DEN 4 GOLE KATKI

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmaya çıktı. Arda Güler, söz konusu maçlarda 1 gol ve 3 asist üreterek toplam 4 gole katkı sağladı.

Atletico MadridReal MadridArda GülerİspanyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Son dakika suyunu cikardin artuk. Birakin su Arda nin haberini. Hergün Ayni haberi yapiyosznuz bikmadinizmi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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