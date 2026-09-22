Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla - Son Dakika
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Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla

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Edirne'de çeşitli suçlardan toplam 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Serpil S. ile 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan oğlu Şaban K. polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde iki hükümlünün anne ve oğul olduğu belirlendi. Anne ile oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de çeşitli suçlardan toplam 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Serpil S. ile 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan oğlu Şaban K. polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE CEZAEVİNDEN KAÇMA SUÇU

Çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serpil S. yakalandı.

"Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 11 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şaban K. de ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla

KONTROLDE ANNE OĞUL OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde iki hükümlünün anne ve oğul olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ile oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla - Son Dakika
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