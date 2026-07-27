Suriye\'den İsrail açıklaması! Gündem yaratacak Türkiye detayı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin dış politikası, İsrail ile ilişkileri ve ABD'nin yaptırım sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL İLE GÜVENLİK ANLAŞMASINA VARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İsrail ile ilişkilerine değinen Şara, Tel Aviv yönetimiyle bir güvenlik anlaşmasına varmak için çalıştıklarını söyledi. İsrail'in bölgede çeşitli hedefleri bulunduğunu belirten Şara, Suriye'ye karşı daha dengeli bir politika izlenmesi amacıyla uluslararası toplumu ve çok sayıda ülkeyi sürece dahil etmeye çalıştıklarını ifade etti.

İsrail ile kısır çatışmalardan kaçındıklarını vurgulayan Şara, güvenlik anlaşmasının önünde bazı engeller ve İsrail'in ihlalleri bulunduğunu ancak en az zararla barışçıl çözüme ulaşmak için yoğun diplomatik çaba yürüttüklerini dile getirdi.

"BÖLGE İSRAİL İLE İRAN ARASINDA TERCİHE ZORLANMAMALI"

Şara, bölge ülkelerinin İsrail ile İran arasındaki rekabette taraf seçmeye zorlanmaması gerektiğini belirterek, her ülkenin bağımsız bir siyasi çizgi oluşturmasının önemine işaret etti.

"ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ"

Esad dönemindeki politikaların Suriye'yi uluslararası alanda yalnızlaştırdığını söyleyen Şara, yeni dönemin inşa, istikrar ve kalkınma üzerine kurulduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımların kaldırılması sürecinde önemli rol oynadığını belirten Şara, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin de arabuluculuk yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde yaptırımların kaldırılması için girişimlerde bulunduğunu açıklayan Şara, yaptırımların büyük bölümünün devrik Beşşar Esed yönetiminin işlediği suçlar nedeniyle uygulandığını belirterek, "Eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi." ifadelerini kullandı.

Şara ayrıca, Sezar Yasası ile Suriye'nin 1979'dan bu yana yer aldığı "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarılmasının kritik önemde olduğunu, bu sürecin ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre nezdinde devam ettiğini söyledi.

RUSYA VE LÜBNAN MESAJI

Rusya ile ilişkilerin normalleşme sürecinde olduğunu belirten Şara, Rus üslerinin geleceğine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. Lübnan sınırındaki Hizbullah varlığından endişe duyduklarını da dile getiren Şara, Lübnan devletinin egemenliğini desteklediklerini söyledi.