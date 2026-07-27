Tarsus'ta Boğulma Faciası - Son Dakika
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Tarsus'ta Boğulma Faciası

Tarsus\'ta Boğulma Faciası
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Tarsus'ta denizde kaybolan 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu, kayıp çocuk için arama devam ediyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi, kuvvetli dalgalarla açığa sürüklendi. Sahildekiler tarafından 1 kız çocuğu kurtarılırken, anne, baba ve annenin kız kardeşi boğuldu, kayıp olan yeğenin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi, kısa süre sonra kuvvetli dalgalara açığa sürüklenmeye başladı. Durumu fark edip yardım amacıyla denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi ve kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarında anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenleri denizden çıkarıldı. Olayda boğulma tehlikesi geçiren ailenin kız çocuğu ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kayıp olan yeğenin bulunması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİ TOROS: ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mersin Valisi Atilla Toros, olayın meydana geldiği sahile gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Arama çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Vali Toros, şöyle konuştu:

"Boğulma ihbarının ardından ekiplerimiz derhal bölgeye yönlendirildi ve arama çalışmalarına başlandı. 5 kişilik aileyi kurtarmak amacıyla 2 kişinin daha denize girdiğini tespit ettik. Bu 2 kişi kendi imkanlarıyla denizden çıkmayı başardı. 5 kişilik aileden anne, baba ve annenin kız kardeşi maalesef hayatını kaybetti. Denizden çıkarılan kız çocuğunun hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi tarafımıza ulaştı."

'4 BOT VE DALGIÇLAR EŞLİĞİNDE ARAMA YAPILIYOR'

Kayıp çocuğun bulunması için arama çalışmalarının denizden ve karadan devam ettiğini belirten Vali Toros, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sahada 2 sahil güvenlik, 1 AFAD ve 1 polis botu olmak üzere toplam 4 bot ve 4 dalgıç ile arama yapılıyor. Denizdeki su altı ve su üstü arama çalışmalarının yanı sıra karada da emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz görev yapmaktadır. Ekiplerimiz, kayıp vatandaşımızı en kısa sürede bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

Kaynak: DHA

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