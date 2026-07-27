Yemek festivali kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Yemek festivali kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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ABD'nin Seattle kentinde düzenlenen "Bite of Seattle" yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Olayın ardından festival alanı tahliye edilirken, polis saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde düzenlenen "Bite of Seattle" yemek festivali silahlı saldırıyla kana bulandı. Seattle Center'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu bildirildi.

FESTİVAL ALANI TAHLİYE EDİLDİ

Seattle Polisi, saldırının ardından bölgeden uzak durulması çağrısı yaptı. Açıklamada, Seattle Center'da çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Festival alanı tahliye edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALILAR ARASINDA

Seattle İtfaiyesi Sözcüsü Grace Nuñez, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan 56 yaşındaki bir kadının durumunun ağır olduğu, 2 yaşındaki çocuk ile diğer yaralıların ise tedavi altına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Görgü tanıkları, saat 18.00 sıralarında peş peşe silah sesleri duyduklarını ve festival alanında büyük panik yaşandığını anlattı. Polis, saldırının nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürürken, resmi makamlar saldırgan ya da saldırganların yakalanıp yakalanmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı

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Son Dakika ABD Yemek festivali kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • KADİR TOK KADİR TOK:
    2 ölü = çok sayıda ölü 1 0 Yanıtla
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