Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortadoğu'da gerilimin azalmasıyla petrol fiyatlarının gerilemesi ve doların zayıflaması, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Fed'in faiz kararı öncesinde ons altın 4.100 doların üzerine çıkarken, gümüş, platin ve paladyum da güçlü yükseliş kaydetti. Uzmanlar, altının kısa vadede jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyrine bağlı hareket edeceğini belirtiyor.

Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları sert yükseldi. Ortadoğu'da gerilimin nispeten azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini sağladı.

ONS ALTIN 4.100 DOLARI AŞTI

Spot altın yüzde 1,4 değer kazanarak ons başına 4.110,56 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1 artışla 4.112,10 dolardan işlem gördü. Dolar endeksindeki zayıflama da altına olan talebi artıran unsurlar arasında yer aldı.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ENFLASYON KAYGISINI AZALTTI

ABD ile İran arasında gerilimin düşeceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatlarında gün içinde yüzde 4'ü aşan kayba neden oldu. Petrolün gerilemesiyle birlikte küresel enflasyon baskısının hafiflemesi, değerli metalleri destekledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın, bugün hem petrol hem de ABD dolarındaki gevşemenin açık bir kazananı konumunda. Petrol fiyatlarındaki gerileme küresel enflasyon endişelerini hafifleterek değerli metallerin önünü açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Piyasalar şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. Analistler, faiz görünümüne ilişkin verilecek mesajların altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Waterer, uzun vadede altındaki yükseliş beklentisini koruduğunu belirterek, "Kalıcı bir barış sağlanana kadar altının seyri jeopolitik gelişmelerden etkilenmeye devam edecek." dedi.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE YÜKSELDİ

Altındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 2,8 artışla 59,81 dolara, platin yüzde 2,6 yükselişle 1.629,15 dolara, paladyum ise yüzde 2,1 primle 1.269,43 dolara çıktı.

Orta Doğu, Ons Altın, Ekonomi, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Altın Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    dünyada faiz düşmanı bir yöneticimiz vardı. ama dünyanın faizleri en yüksek 2 devlet vardır. biri de Türkiye dir. 3 0 Yanıtla
  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    Yeni gelişmeler sonras altın ve döviz çıkacak borsa düşecek. Ama faiz hükümetin insiyatifinde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor
NATO görevi Türkiye’ye emanet Türk F-16’lar alarm durumuna geçecek NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek
Almanya’da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Erdoğan’ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
e-Devlet’e giren herkes bunu kontrol etsin Adınıza şirket kaydı çıkabilir e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir
Çin’in yaptıkları dünyayı şaşırttı ABD’nin savaş gemilerini birebir kopyaladı Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Yeni telefon alacaklar için kötü haber Çip fiyatlarına zam yolda Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
08:31
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu Son restoranlar da satıldı
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı
08:27
Beşiktaş’tan Salah’a rest
Beşiktaş'tan Salah'a rest
07:18
Yemek festivali kana bulandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yemek festivali kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:09
LGS’de geri sayım Tercihler bugün sona eriyor
LGS'de geri sayım! Tercihler bugün sona eriyor
06:50
Piyasaların beklediği karar Petrol fiyatları sert düştü
Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü
06:39
Suriye’den İsrail açıklaması Gündem yaratacak Türkiye detayı
Suriye'den İsrail açıklaması! Gündem yaratacak Türkiye detayı
06:31
Ankara’dan İsrail’i saf dışı bırakan hamle Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan
Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan
02:18
Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza
Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza
00:43
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
00:27
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 09:01:19. #7.12#
SON DAKİKA: Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.