Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi

Beşiktaş\'tan Salah için beklenen açıklama geldi
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Muhammed Salah'ın transfer süreciyle ilgili konuşarak ''Salah transferi şimdilik rafa kalktı'' dedi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Liverpool'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Muhammed Salah transferi hakkında konuşan Önder Özen taraftarlarına son durumu aktardı. 

''CAZİP GELDİ VE GÖRÜŞMELER BAŞLADI''

Salah'ın transfer süreci hakkında yorum yapan Önder Özen, "Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı.'' dedi. 

''3 KEZ GÖRÜŞTÜK''

Mısırlı oyuncu ile 3 kez görüşme yaptıklarını belirten Önder Özen, ''Salah'la temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu. Görüşmelerin finansal bölümüne girilmediği yerde 3 kez Salah ile görüştük. Buraya kadar her şey akıcıydı. Finansal taraf başladığında, ilk günkü akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim.'' sözlerini sarf etti. 

''RAFA KALKMIŞ DURUMDADIR''

Sözlerine devam eden Özen, transferdeki son durumu açıklayarak, ''Beşiktaşlılık değerlerine sahip çıkmak önemli. Bu değerleri kaybettiğinizde ödeyeceğiniz bedeli bilmek her şeyden önemli. Kulübü ekseninden çıkarmamak, değerli bir sporcuya sahip olmaktan daha önemlidir. Salah transferinin dosyası şimdilik rafa kalkmış durumdadır." şeklinde konuştu. 

VLAHOVIC TRANSFERİ

Sırp golcü Dusan Vlahovic'in olası transferi için de yorum yapan Önder Özen, "Vlahovic konusu, oyuncunun serbest olması sebebiyle kendi inisiyatifinde. Futbolcular 5 büyük ligi tercih etmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelmek istemiyorlar. Italiano'nun da çok istediği bazı oyuncular bu sebeple burayı tercih etmiyor." değerlendirmesini yaptı. 

Muhammed Salah, Önder Özen, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Bu yönetim safi rüzgar ! 2 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Kesinlikle en hayırlısı oldu ona verilecek parayla iki tane genç dinamik hızlı mükemmel oyuncu alınır ve eminim salahtan kat be kat daha iyi performans gösterirler bütün 11. Futbolcu sadece Salah üzerinden sistemi kurup oynatamazsiniz bu çok büyük bir hata olurdu hayırlısı olsun İNŞALLAH şimdiden 2 0 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    ben bu açıklamaları anlamyamıyorum ne demek ‘futbolcunun finansaldan haberi olmadığı’ futbolcu menejerlerinde rapor gibi bir istemezmi yada önüne sunmazlarmı böyle bir teklif var şartlar bunlar bizim şartlar bunlar adam hangi paraya neye oynayacağını bilmiyormu 1 0 Yanıtla
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