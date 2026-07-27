Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama - Son Dakika
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Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama

Türkiye\'ye F-35 satışı ile ilgili Trump\'tan yeni açıklama
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NATO zirvesi için geldiği Ankara'da, Türkiye'ye 2017 yılından bu yana uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılarak f-35 savaş uçaklarını da vereceklerini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasıyla ilgili Trump, "Erdoğan benim dostum. Suriye konusunda çok iyi işler yaptı. Türkiye iyi bir müttefik olmuştur. Kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili çok konuşulacak açıklama yaptı. İsrail'in karşı çıkmasıyla ilgili konuşan Trump, kararı kendisinin vereceğini söyledi.

TRUMP: KİMSE BANA NE SATMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEMEZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD yolundayken konuşan Trump'ın mesajı net oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Trump, "Erdoğan benim dostum. Suriye konusunda çok iyi işler yaptı. Türkiye iyi bir müttefik olmuştur. Kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var." dedi.

"TÜRKİYE YAKINDA F-35'LERİ ALACAK"

Donald Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'ye F-35 uçakları satışı için ''Bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak. Ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz. Yakında F-35'leri de alacaklar." demişti.

Netanyahu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Ortadoğu'da güç dengesini "yok edeceğini" söylemişti. Netanyahu, ayrıca ABD'nin en gelişmiş savaş uçağını satmasının "Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri için dost bir devlet haline getirmeyeceğini" iddia etmişti.

TRUMP: NETANYAHU KİMİN PATRON OLDUĞUNU BİLİYOR

Netanyahu, Daha önce de Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkmıştı. İsrail Başbakanı CNN'e yaptığı açıklamada, Trump ile arasında herhangi bir görüş ayrılığı olmadığını ve iki liderin büyük meselelerde "aynı noktada buluştuğunu" söyledi. Trump ise yaptığı bir açıklamada Netanyahu için "Kimin patron olduğunu biliyor" demişti.

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Son Dakika Donald Trump Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama - Son Dakika

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