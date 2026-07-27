CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi - Son Dakika
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CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi

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CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi

Özgür Özel ile birlikte CHP’den ayrılan 91 milletvekili, “Yeni Parti”yi kurarak TBMM’deki dengeleri değiştirdi. Bu istifalarla birlikte Yeni Parti, Meclis’in ikinci büyük grubu haline gelirken, sandalye sayısı azalan CHP ana muhalefet konumundaki büyük güç kaybını yaşadı.

BÜYÜK SALON, YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Yeni milletvekili sayılarına göre yapılan düzenlemeyle, CHP’nin yıllardır grup toplantılarını düzenlediği TBMM’deki en büyük grup salonu Yeni Parti’ye geçti. Salona Yeni Parti logosunun yer aldığı tabelanın götürüldüğü görüldü.

Özgür Özel, geçtiğimiz hafta CHP'ye veda ettiği salona bu hafta Yeni Parti Genel Başkanı olarak gelecek. Yeni Parti'nin grup toplantıları salı günleri 11.45'te yapacak.

BU HAFTA KAPALI GRUP TOPLANTISI VAR

Parti, Meclis'te ilk olarak yarın kapalı grup toplantısı yapacak. Bu hafta basına açık toplantı gerçekleşmeyecek. Partinin Meclis mesaisi yarın kapalı grup toplantısıyla başlayacak, basına açık toplantı bu hafta olmayacak.

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün YENİ Parti ve CHP heyetleriyle bir araya geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla YENİ Parti'ye gönderilen yazıda, "Haftalık siyasi parti grup toplantılarınızın gerçekleştirilebilmesi için salı günleri saat 11.45'te ANA Bina Büyük Grup Toplantı Salonu tahsis edilmiştir" denildi. 

YENİ Parti, sosyal medya hesabından, "YENİ Parti'nin grup toplantı salonu hazırlandı" notuyla, partinin tabelasının asıldığı grup toplantı salonunun fotoğrafını paylaştı.

CHP PERŞEMBE GÜNÜ KAPALI GRUP TOPLANTISI YAPACAK

Öte yandan, CHP 30 Temmuz Perşembe günü kapalı grup toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, 8 Grup Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Grup Denetçisi, 6 asıl 2 yedek Grup Disiplin Kurulu Üyesi seçilecek.

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Son Dakika Özgür Özel CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Y. R. K (yeni rakı partisi) 5 2 Yanıtla
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