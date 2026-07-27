Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi - Son Dakika
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Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve oyuncu Mesut Can Tomay, savcılık ifadesi ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz tarihinde bir rezidansa şüpheli bir çanta bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çantada yapılan incelemelerde 9,5 gram ağırlığında 'skunk' türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, çantanın sahibini tespit etmek amacıyla pusuya yatarak beklemeye başladı. 26 Temmuz'da çantayı teslim almaya gelen Süleyman Çınar, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

"ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYONLARDAN KORKTU" İDDİASI

Gözaltına alınan Çınar'ın emniyetteki ilk ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çınar, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını belirterek maddeyi 516 numaralı odada kalan Mustafa Tolga Özen'e teslim etmek için geldiğini söyledi.

Bu ifadenin ardından 516 numaralı odaya baskın düzenleyen polis, Mustafa Tolga Özen'i gözaltına aldı. Özen ise verdiği ifadede okları ünlü fenomene çevirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun Mesut Can Tomay'a ait olduğunu ileri süren Özen, Tomay'ın son dönemde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmalarından korktuğu için maddeyi kendi evinde barındırmak istemediğini iddia etti.

ADLİ TIP'TA ÖRNEK ALINDI, MAHKEME SERBEST BIRAKILDI

İddiaların ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, Mustafa Tolga Özen ve Mesut Can Tomay'ın konakladığı odalarda detaylı aramalar gerçekleştirdi ancak başka herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sürecin devamında Mesut Can Tomay, Mustafa Tolga Özen ve Süleyman Çınar'dan Adli Tıp Kurumu’nda gerekli tıbbi örnekler alındı.

Uyuşturucu soruşturmasında haklarında yasal işlem başlatılan üç şüpheli, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan oyuncu Mesut Can Tomay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

2 Haziran 1999 doğumlu Mesut Can Tomay, Türkiye'de hem televizyon ekranlarında hem de dijital medyada tanınan bir oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. Kamera karşısına ilk kez henüz 13 yaşındayken, 2012 yılında "Türk'ün Uzayla İmtihanı" dizisindeki Tarkan karakteriyle geçmiştir. Kariyerine 2017 yapımı "Maide'nin Altın Günü" filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle devam eden Tomay; Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm ve İkinci Şans gibi çeşitli dizi ve sinema projelerinde de boy göstermiştir.

2019 yılında YouTuber Ali Biçim ile yollarının kesişmesi, Tomay'ın kariyerinde yeni bir dönüm noktası oldu. İkili, 2019'un Aralık ayında birlikte içerik üretmeye başlayarak iki aydan kısa bir sürede 1 milyon aboneyi aştı. Tomay, Ali Biçim ile partnerliğini YouTube'da "Tam Kafadan Karavana" dizisi ve Exxen platformunda yayınlanan "O Adam Oldun Mu?" programıyla daha da geniş kitlelere ulaştırdı.

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Son Dakika Güncel Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi - Son Dakika

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