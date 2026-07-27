Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti

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Ankara'da bir apartman sakinleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasının ardından binalarını iki buçuk ay içinde ikinci kez kanalizasyon suyunun bastığını öne sürdü. Kötü koku ve su kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını belirten bina yöneticisi, belediyeye yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını söyleyerek yetkililerden çözüm istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yol çalışmasının ardından 20 yıldır yaşadıkları binayı 2 buçuk ayda iki kere kanalizasyon sularının bastığını söyleyen bina yöneticisi Recep Çağlın, belediyeye isyan etti. Çağlın, hem polise hem belediyeye şikayette bulunmasına rağmen bir sonuç alamadığını ifade etti.

“BİNAYA KOKUDAN GİRİLMİYOR”

20 senedir kanalizasyon basmayan binayı kanalizasyon suları bastığını ifade eden Çağlın, şunları söyledi: "Şehit Ali Rıza Altın Caddesi’ne büz döşendi. Bu büz döşendikten sonra bu mağduriyeti yaşamaktayız. Aynı zamanda binanın yöneticisiyim. Dünden bu yana mahvolduk. Binaya kokudan girilmiyor. Belediyeden bir sonuç alamadık. Daha öncekinde de aynı mağduriyeti yaşadık. Dün sabahleyin sularımız kesildi. Gece 00.00’da geleceği söylenmişti fakat bugün 11.30’da geldi. Tekrar kesildi yarın 06.00’da gelecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti

“BEN BAŞKENTTE BUNLARI YAŞIYORUM”

 Evimde hastam var. Burası Ankara, başkent. Ben bu başkentte bunları yaşıyorum. Derdime bir çare bulamadım. Derdimi ifade edecek kimse bulamadım. Ben çaresiz mağdur kaldım. Benim sesimi bir duysunlar. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasını bir görsünler. Her şey ortada. Daha önce çok mağduriyet yaşadım. Burası nasıl temizlenecek? Burası ilaçlanacak, burası badana olacak. İşin masrafını ikinci boyuta bıraktım. Başkentte yaşanıyor bunlar. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Her şey ortada göründüğü gibi" 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti

"BELEDİYEDEN ‘O SİZİN SORUNUNUZ, AFETE NE YAPABİLİRİZ’ DİYE GEÇİŞTİRDİLER"

ABB’den ‘Ankara’da afet oldu ondan böyle’ cevabını duyduklarını söyleyen Çağlın, "Bizim bu binamızın böyle olmasının bizimle bir alakası yok. Tamamen yukardan gelen kanal suyunun tıkalı olup, bizim binaya vurmasıyla yaşadık biz bu olayı. ‘O sizin sorununuz, afete ne yapabiliriz’ diye geçiştirdiler. Ben çaresizlik için 112’yi aradım. 112’yi arayınca polis geldi, 'Tutanak tutalım' dediler. 'Tutanağı tutup belediyeye bildiririz' dediler. Şu ana kadar bana dönüş olmadı. Kimseye derdimi, kendimi ifade edemedim" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti

"KADERİMİZLE BAŞ BAŞAYIZ"

Belediyeden olumlu yanıt alamadığını aktaran Çağlın, "Yetkili benimle muhatap olmadı. Kaderimizle baş başayız. Yetkililer hakkında davacı olmak istiyorum. Kimse görevini yapmayan kötüye kullanan. Su kesintisi, kanal basması bir mağduriyet yaşıyoruz. Şurada ölsek kimsenin haberi olmayacak, kimse bilmeyecek. Kaderimizle baş başa yaşıyoruz. Sıkıntımdan 112’yi arıyorum. Çalışan, işini yapan, işini takip eden yok" dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti - Son Dakika
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