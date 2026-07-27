Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den "İmamoğlu" çıkışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den "İmamoğlu" çıkışı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Özel, "Kaybedecek adayı aday yapmayız; o aday genel başkan olsa bile. 2023 Genel Seçimleri'nde Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olsaydı şu an bu durumda olmazdık. Ekrem Başkanın aday olamayacağı durumda adayın millet tarafından belirlenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı. Halk Tv canlı yayınında konuşan Özel, seçimi kazanacak isimlerle yola çıkacaklarını söyledi.

"KAYBEDECEK ADAYI ADAY YAPMAYIZ"

Özel şu ifadeleri kullandı: "Kaybedecek adayı aday yapmayız; o aday genel başkan olsa bile. 2023 Genel Seçimleri'nde Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olsaydı şu an bu durumda olmazdık.

"ADAYIN MİLLET TARAFINDAN BELİRLENMESİ GEREKİR"

Ekrem İmamoğlu sorusuna da yanıt veren Özel, İmamoğlu'nun aday olamaması halinde planlarının bulunduğunu belirtti. Özel şunları söyledi: "İmamoğlu'nun aday yapılmaması için yapılan her şeyin bedelinin Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından ödeniyor olması lazım. Erdoğan rakibinden korkan ve rakibi aday olmasın diye onu hapse attıran birisidir ve siyasi bedeli ödemesi gerekir. Bu nedenle Ekrem Başkanın aday olamayacağı durumda adayın millet tarafından belirlenmesi gerekir."

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den 'İmamoğlu' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bucak Bucak:
    senin olman en doğal olan değil mi yeni rakı başkanı 9 6 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    mansur yavaş cumhurbaşkanı olacaktır 4 11 Yanıtla
    Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Gerçekten ciddimisin! Mansur başkanda sen o potansiyeli görüyormusun? 2 0
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Şaka Maka bir tarafa eko iyi kullandı 7 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    sen niye koymuyosun yemiyomu geçenlerde hava atiyodun yemiyomu 4 1 Yanıtla
  • Test Test Test Test:
    Hursz 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza
Ankara’dan İsrail’i saf dışı bırakan hamle Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan
Suriye’den İsrail açıklaması Gündem yaratacak Türkiye detayı Suriye'den İsrail açıklaması! Gündem yaratacak Türkiye detayı
Piyasaların beklediği karar Petrol fiyatları sert düştü Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü
LGS’de geri sayım Tercihler bugün sona eriyor LGS'de geri sayım! Tercihler bugün sona eriyor
Yemek festivali kana bulandı Çok sayıda ölü ve yaralı var Yemek festivali kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Altın yatırımcısını sevindiren gelişme Fiyatlar yeniden yükselişte Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte
Beşiktaş’tan Salah’a rest Beşiktaş'tan Salah'a rest

22:56
Galatasaray, Venezia’ya çok farklı kaybetti
Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti
20:32
Ankara’da “gay“ bar işletmesine operasyon
Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon
20:16
Ahbap Derneği’ne kayyum atandı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı
19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
16:33
Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye’ye geliyor
Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 23:12:57. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den "İmamoğlu" çıkışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.