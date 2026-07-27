Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı - Son Dakika
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Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı

Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı
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ABD'de Popeyes restoranlarının en büyük franchise işletmecilerinden Sailormen Inc., iflas süreci kapsamında son 23 restoranını da 2,67 milyon dolara sattı. Daha önce 97 restoranını devreden şirket, alıcı bulamadığı 39 şubeyi kapatırken, Popeyes markasının ise faaliyetlerini normal şekilde sürdürdüğü açıklandı.

ABD'de Popeyes restoranlarının en büyük franchise işletmecilerinden Sailormen Inc., iflas süreci kapsamında elindeki son büyük restoran grubunun satışını tamamladı. Florida Güney Bölgesi İflas Mahkemesi, Orlando bölgesinde faaliyet gösteren son 23 Popeyes restoranının SBH Foods PLK LLC'ye 2,67 milyon dolar karşılığında satışını onayladı.

97 RESTORAN DAHA ÖNCE EL DEĞİŞTİRDİ

Söz konusu restoranların ilk etapta RFI Ventures LLC tarafından satın alınması planlandı. Ancak alıcının işlemi süresi içinde tamamlayamaması nedeniyle satış iptal edildi. Restoranlar yeniden satışa çıkarıldı ve nihayetinde SBH Foods PLK LLC'ye devredildi.

Sailormen, haziran ayında da toplam 97 Popeyes restoranını farklı şirketlere satmıştı. Bu kapsamda 50 restoran Pulse Restaurant Group LLC'ye, 16 restoran Popeyes Louisiana Kitchen Inc.'e, 5 restoran SBH Foods PLK LLC'ye, 3 restoran ise 61 Biscuits LLC'ye devredildi.

39 ŞUBE KAPATILDI

Şirket, alıcı bulunamayan 39 Popeyes restoranını ise tamamen kapattı. Mahkemeye sunulan belgelere göre, zarar eden şubelerin kapatılmasıyla yıllık 1 milyon doların üzerinde maliyet tasarrufu hedefleniyor.

MARKA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

İflas sürecinin yalnızca franchise işletmecisi Sailormen Inc.'i kapsadığı, Popeyes Louisiana Kitchen markasının ise faaliyetlerini normal şekilde sürdürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

1987 yılında 10 restoranla kurulan Sailormen, iflas başvurusu öncesinde Florida ve Georgia'da 136 Popeyes restoranı işletiyor ve yaklaşık 2 bin 900 kişiye istihdam sağlıyordu. Şirket, başarısız satış girişimleri, kredi yükümlülüklerindeki temerrütler, davalar ve mağaza kapanışlarının ardından Ocak 2026'da ABD İflas Kanunu'nun Chapter 11 maddesi kapsamında iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Popeyes, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika ABD Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı - Son Dakika
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