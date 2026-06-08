\'\'En iyi Afrikalı hakem\'\' seçilmişti! Somalili olması nedeniyle ABD\'ye giremiyor

FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası’nda görevlendirilmek üzere seçilen Somalili hakem Omar Artan, Amerika Birleşik Devletleri sınır kapısında yapılan kontrolleri geçemedi.

''EN İYİ HAKEM'' SEÇİLMİŞTİ, ABD'YE GİREMİYOR

Somali, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün ardından yürürlüğe giren ve göç kısıtlamalarından etkilenen 19 ülkelik listede yer alıyor. Bu sert politikalar, spor dünyasını da doğrudan vurdu. Geçtiğimiz aylarda sergilediği üstün performansla 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilen Artan’ın, turnuva öncesi hazırlık kamplarına ve resmi maçlara katılması tehlikeye girdi. Turnuvayı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalan 34 yaşındaki başarılı hakem, diplomatik ve bürokratik bir krizin ortasında kaldı.

SAHAYA ÇIKIP ÇIKAMAYACAĞI BELİRSİZ

FIFA yetkililerinin, turnuvanın prestijine gölge düşürmemesi adına ABD’li makamlarla kriz diplomasisi yürüttüğü öğrenildi. Ancak mevcut katı göç kuralları nedeniyle başarılı hakemin yeşil sahaya çıkıp çıkamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.