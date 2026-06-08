Osimhen\'den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

OSIMHEN, LOOKMAN İÇİN DEVREDE

Sarı-kırmızılı ekibin hedefindeki isim, futbol dünyasının yakından tanıdığı Nijeryalı yıldız Ademola Lookman. Bu dev transferde en dikkat çekici detay ise Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen’in bizzat devreye girmesi oldu.

''SENİ BEKLİYORUZ, BU AİLENİN BİR PARÇASI OL''

Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Ademola Lookman’ı ikna etmek için bizzat telefon sarıldı. Yıldız forvetin, Lookman’a "Galatasaray'da seni bekliyoruz. Gel ve bu ailenin bir parçası ol" diyerek İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.

MALİYETİ OLDUKÇA YÜKSEK

28 yaşındaki başarılı sol kanat oyuncusu Lookman, henüz geçtiğimiz devre arasında Atalanta'dan Atletico Madrid'e 35 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İspanyol devinde geçirdiği ilk yarım sezonda sergilediği başarılı performansla göz dolduran Lookman’ın, Atletico Madrid ile Haziran 2030’a kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. İspanyol kulübü Atletico Madrid'in deneyimli oyuncudan en az 40 milyon Euro bonservis beklediği belirtiliyor.