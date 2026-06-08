Paşinyan: Türkiye ile Barışa Adanmış Bir Dinamik Yakaladık - Son Dakika
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Paşinyan: Türkiye ile Barışa Adanmış Bir Dinamik Yakaladık

08.06.2026 02:34
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile işbirliğini sürdürerek barış ve refah için adım atacaklarını belirtti.

Ermenistan'daki parlamento seçiminde zaferini ilan eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladıklarını belirterek, "Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçiminde zaferini ilan ettiği basın toplantısında AA muhabirinin, "Türk halkına ve Azerbaycan halkına mesajınız nedir?" sorusuna yanıt verdi.

"Bu mesaj, barışa ve bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır. ve umuyorum ki bu, hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır." diyen Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye ile Ermenistan'ın "çok iyi bir dinamik yakaladığını" ifade eden Paşinyan, "Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğine dikkati çekerek, Ermeni mallarının ihracatı ve ithalatı için "Ahılkelek-Kars demir yolunun" açılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması gerektiği ve Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine en kısa sürede başlanması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, "Bu proje, bölgemizin konumunun aşılması anlamına geliyor. Bu çok büyük bir haber çünkü bölgemiz çıkmazdan ayrılarak bir yol ayrımına geliyor. Bu da hepimiz için çok iyi bir haber." dedi.

Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçiminde sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanırken oyların sayımı sürüyor.

Ermeni basınının Merkez Seçim Komisyonu'ndan aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre, Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi seçimi açık ara önde götürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paşinyan: Türkiye ile Barışa Adanmış Bir Dinamik Yakaladık - Son Dakika

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