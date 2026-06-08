Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi - Son Dakika
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Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi

Özel\'den Kılıçdaroğlu\'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
08.06.2026 10:11
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CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararıyla derinleşen krizde gözler kurultayla ilgili süreçte. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "İkimiz de çekilelim, kurultaya kadar partiyi Murat Karayalçın yönetsin" diyerek sürpriz bir çözüm formülü sunduğunu açıkladı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP içindeki krize ve arka kapı diplomasisine dair ezber bozan bilgiler paylaştı. Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'e konuşan Karayalçın'ın açıklamalarıyla, Özgür Özel'in krizin çözümü için Kemal Kılıçdaroğlu'na götürdüğü sürpriz teklif ilk kez gün yüzüne çıktı.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SÜRPRİZ TEKLİF

Karayalçın'ın aktardığına göre; 23 Mayıs Cumartesi günü Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında son derece kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmede Özel, düğümü çözmek adına Kılıçdaroğlu'na beklenmedik bir öneri sundu:

"İKİMİZ DE ÇEKİLELİM..."

Kendisinin bu tekliften habersiz olduğunu belirten Karayalçın, tam da o günlerde yaşadığı bir iletişimsizliği şu sözlerle anlattı: "Genel Merkez’e polisle girildiği gün Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım ancak dönüş yapmadı. Çok üzüldüm tabii. Ben Özel'in teklifini bilmeden Kemal Bey’i aramıştım, belki bununla da ilişkilendirdi ama sonuçta olmadı."

"BİR TUZAĞA İTİLDİK"

Özel'in teklifinin yanı sıra partinin içinde bulunduğu hukuki ve siyasi cendereden çıkış yollarını da değerlendiren deneyimli siyasetçi, parti içi bölünme iddialarından duyduğu endişenin altını çizdi. Krizin "birlikte çözülebileceğini" vurgulayan Karayalçın, tüm partililere tarihi bir çağrıda bulundu:

"Siyasi bir gasp olayı yaşadık. CHP Genel Başkanı'nın ve seçilmiş yöneticilerin görev ve yetkileri bu gaspla ellerinden alındı. Bir çukura itildik, bir tuzak kuruldu. Partide kalmayı sürdürmenin gerekli olduğu kanısındayım. Tüm yollar tıkanabilir. Her partilimizin, her seçmenimizin 'Her şey yapıldı, artık çözüm kalmadı' diyebileceği noktaya kadar direnmek gerek."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın, Özgür Özel, Güncel, Gündem, Shp, Son Dakika

Son Dakika Gündem Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi yeni isim önerdi - Son Dakika

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