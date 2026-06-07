Otoyolda saniyelerle yarış! Jandarmanın müdahalesi faciayı önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otoyolda saniyelerle yarış! Jandarmanın müdahalesi faciayı önledi

07.06.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda fuel-oil yüklü bir tankerde çıkan yangın, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Tankerin tekerlek kısmında başlayan yangına ilk müdahaleyi olay yerine ulaşan ekipler yaparken, olası bir facianın önüne geçildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki fuel-oil yüklü tankerde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, Birecik ilçesi Keskince Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

JANDARMA EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Devriye görevi sırasında gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tankerin sağ arka tekerlek kısmında başlayan yangına hızla müdahale etti.

Ekipler, yangın söndürme tüpleriyle alevleri kontrol altına alarak yangının tankerin diğer bölümlerine sıçramasını engelledi.

Otoyolda saniyelerle yarış! Jandarmanın müdahalesi faciayı önledi

OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Fuel-oil yüklü tankerde çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyolda saniyelerle yarış! Jandarmanın müdahalesi faciayı önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz
Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu’ndan tepki çeken hareket Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket

14:30
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
14:15
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:31
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
12:47
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar’dan Hakan Safi’ye destek
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek
12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 14:37:53. #7.13#
SON DAKİKA: Otoyolda saniyelerle yarış! Jandarmanın müdahalesi faciayı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.