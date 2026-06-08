Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim - Son Dakika
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Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim

08.06.2026 10:05
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Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile anlaşma sağladı. Karar sarı-lacivertli camiada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından teknik direktör konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

AYKUT KOCAMAN İLE ANLAŞMA İDDİASI

Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon planlamasına başlayan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile anlaşma sağladı. Uzun yıllar Fenerbahçe'de futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan Kocaman'ın yeniden göreve dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Aykut Kocaman'ın dönüş ihtimali sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı görüşlere neden oldu. Bir grup taraftar, kulübün efsane isimlerinden biri olan Kocaman'ın tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağını savunurken, bazı taraftarlar ise farklı bir teknik direktör tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

AZİZ YILDIRIM'IN GÜVENDİĞİ İSİM

Aziz Yıldırım'ın geçmişte birçok kez birlikte çalıştığı Aykut Kocaman'a güvendiği ve yeni dönemin futbol yapılanmasını deneyimli teknik adamla şekillendirmeyi planladığı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kulüpten veya Aykut Kocaman cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, sarı-lacivertli camiada gelişmeler yakından takip ediliyor.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    bence geç kalınmış olsada kocaman kocaadamların doğru vermiş olduğu karar 0 0 Yanıtla
  • Ercan soykök Ercan soykök:
    İSMAİL KARTAL ?? SON ÇARE 2 yıl sabır sadece 0 0 Yanıtla
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