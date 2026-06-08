Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından futbol takımında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezon öncesi maliyet-performans değerlendirmesi yaparak bazı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Aziz Yıldırım'ın özellikle beklentilerin altında kalan isimlerle ilgili rapor istediği belirtildi.

SEMEDO'NUN DURUMU MASADA

Ayrılık ihtimali bulunan isimlerin başında Nelson Semedo geliyor. Yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazandığı belirtilen Portekizli futbolcunun maliyetinin yeni yönetim tarafından yüksek bulunduğu iddia edildi. Semedo'ya Portekiz'den ilgi olduğu ve gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği konuşuluyor.

SIDIKI CHERIF İÇİN AYRILIK KARARI

Aziz Yıldırım'ın daha önce Yüksek Divan Kurulu'nda eleştirdiği Sidiki Cherif'in de takımdan ayrılması bekleniyor. Genç futbolcunun gelişimini sürdürebilmesi için kiralanması veya bonservisiyle gönderilmesi seçeneklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

MUSABA VE BROWN DA LİSTEDE

Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan diğer isimlerin Musaba ve Brown olduğu belirtildi. Yeni yönetimin iki futbolcunun performansından memnun olmadığı ve oyuncuların menajerleriyle görüşmelere başlanabileceği öne sürüldü.

YENİ TRANSFERLERİN ÖNÜ AÇILACAK

Aziz Yıldırım yönetiminin hem maaş bütçesinde rahatlama sağlamak hem de yeni transferler için kontenjan oluşturmak amacıyla kadroda önemli bir revizyona gitmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde önümüzdeki günlerde ayrılık ve transfer gelişmelerinin hız kazanacağı ifade ediliyor.