Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Yunanistan\'da 5.2 büyüklüğünde deprem
07.06.2026 14:05  Güncelleme: 14:07
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Halkida kenti yakını olan deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında, saat 13.02'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

DEPREM, YERİN 5,7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

 Merkez üssünün Atina'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Halkida kentine yakın bir nokta olduğu kaydedilen deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Yunanistan, 3. Sayfa, Deprem, Atina, Dünya, Son Dakika

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