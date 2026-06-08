Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer harekatı başladı.
Sarı-lacivertlilerde yeni yönetimin ilk transfer hamlesi Vedat Muriqi oldu. Aziz Yıldırım'ın hem Kosovalı golcüyle hem de kulübü Mallorca ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Muriqi'nin eşinin yaptığı paylaşım da transfer iddialarını güçlendirirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Vedat Muriqi transferini bitirme noktasına getiren Fenerbahçe, şimdi de Avrupa'nın en formda golcülerinden biri olan Serhou Guirassy için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin daha önce oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardığı ve Borussia Dortmund ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.
Başkan Aziz Yıldırım'ın, Vedat Muriqi'nin ardından Guirassy transferini de kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor. Borussia Dortmund'un yıldız futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise bu rakama oldukça yakın bir teklif sunduğu öne sürüldü.
Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy hamleleri, Aziz Yıldırım yönetiminin yeni sezonda güçlü bir hücum hattı oluşturmak istediği şeklinde yorumlandı. İki transferin de gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin forvet rotasyonu Avrupa'nın en dikkat çeken hücum hatlarından biri olabilir.
Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 46 maça çıkan Gineli yıldız, 22 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor - Son Dakika
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