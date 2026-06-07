Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi

07.06.2026 14:30
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Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Barış Göktürk, seçim sürecine dair konuştu. Sonuç ne olursa olsun kazananın Fenerbahçe olacağını belirten Barış Göktürk, ''Bence şu anda biz öndeyiz gibi ama böyle söylemek ayıp oluyor'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Barış Göktürk, oy verilme işlemleri devam ederken açıklamalarda bulundu. 

''BİZ ÖNDEYİZ GİBİ''

Devam eden seçim atmosferi hakkında yorum yapan Barış Göktürk, ''Bence şu anda biz öndeyiz gibi ama böyle söylemek ayıp oluyor.'' dedi.

''ORTALAMA 22 BİN KATILIM''

Sözlerine devam eden Barış Göktürk, "Ortalama 22 bin katılım olması söz konusu olabilir. Fenerbahçe’yi de kim şampiyon yapacaksa inşallah o kazanır. Fenerbahçeliler rakip olamaz. Fenerbahçelilerin tek yürek olarak buradan çıkması lazım. Eğer buradan tek yürek olarak çıkarsak şampiyon oluruz. Hakan Bey kazansa da biz kazansak da tek yürek olmamız lazım. Kazanan Fenerbahçe olacak.'' ifadelerini kullandı. 

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi - Son Dakika
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