Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

Şili ana karasından yüzlerce kilometre uzaktaki bir uçurumun kenarında, türünün dünyadaki son örneği olan bir ağaç yaşam mücadelesi veriyor. Şili Ulusal Orman Kurumu (CONAF) ve İngiliz bilim insanları, dünyada yalnızca tek bir bireyi kalan “Dendroseris neriifolia” ağacının neslini tüketmemek için küresel bir kurtarma operasyonu başlattı.

HALATLARLA KAYALIKLARA SABİTLENDİ, 24 SAAT KORUNUYOR

Juan Fernández Adaları'na özgü olan ve halk arasında “ağaç papatyası” olarak bilinen Dendroseris neriifolia, Robinson Crusoe Adası'nda bulunuyor. Habitat kaybı, adaya dışarıdan gelen istilacı türler ve geçmişteki başarısız koruma denemeleri nedeniyle türün sayısı 1980 yılında 8'e kadar gerilemişti. Bugün ise doğada bu ağaçtan sadece bir tane kaldı. Ekipler, devrilip yok olmasını önlemek için son ağacı halatlarla kayalıklara sabitledi ve bölgeyi 24 saat gözetim altına aldı.

TOHUMLAR İÇİN UÇURUMA TIRMANIYORLAR

Ağacın hayatta kalan son üyesi, ulaşılması neredeyse imkansız olan sarp bir uçurumda yer alıyor. CONAF uzmanları, her yılın mart ayında ağacın gövdesine tehlikeli tırmanışlar gerçekleştirerek olgunlaşan tohumları özel ağlarla topluyor. Bu yıl toplanan yaklaşık 400 tohumun bir kısmı, nesli tükenmekte olan bitkileri koruma altına alan İngiltere’deki Milenyum Tohum Bankası'na gönderildi.

İNGİLTERE'DEN İLK MÜJDELİ HABER GELDİ

Batı Sussex bölgesindeki Kew Wakehurst'te bulunan Milenyum Tohum Bankası'na ulaşan tohumlar üzerinde hemen X-ışını analizleri yapıldı. İncelemeler sonucunda 29 tohumdan 25'inin çimlenme potansiyeline sahip olduğu laboratuvar ortamında kanıtlandı ve yürütülen hassas çalışmalarla 8 adet yeni fide yetiştirilmeyi başarıldı. Bu fidelerin bir kısmının Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi'ne gönderileceği, kalan tohumların ise gelecekteki restorasyon projeleri için derin dondurucularda saklanacağı belirtildi.

EN BÜYÜK ENGEL: GENETİK KOPYALANMA

Bilim insanları, türün kurtarılmasının önünde çok ciddi bir biyolojik engel olduğunu belirtiyor: Düşük genetik çeşitlilik. Yıllarca süren coğrafi izolasyon nedeniyle tohumların büyük kısmı canlılığını yitirirken, daha önce botanik bahçelerinde yetiştirilen az sayıdaki örneğin diğer bitkilerle melezleşmesi işi daha da zorlaştırıyor.

Uzmanlar Uyarıyor: "Önümüzdeki birkaç yıl bu türün kaderini belirleyecek. İngiltere'de laboratuvarda büyütülen bu 8 fidenin olgunlaşıp yeni tohumlar vermesi, ağaç papatyasının dünya üzerinden tamamen silinmesini önleyecek en büyük güvencemiz."