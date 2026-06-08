Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
08.06.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şili'ye bağlı Robinson Crusoe Adası'nda, dünyada türünün son örneği olan "Dendroseris neriifolia" (ağaç papatyası) ağacını yaşatmak için zamana karşı bir yarış yürütülüyor. Devrilmemesi için halatlarla kayalıklara sabitlenen ve 24 saat gözetim altında tutulan sarp bir uçurundaki son ağaçtan toplanan tohumlar, İngiltere'deki Milenyum Tohum Bankası'na gönderildi; laboratuvar ortamında ilk 8 fide yeşererek türün geleceği için umut ışığı oldu.

Şili ana karasından yüzlerce kilometre uzaktaki bir uçurumun kenarında, türünün dünyadaki son örneği olan bir ağaç yaşam mücadelesi veriyor. Şili Ulusal Orman Kurumu (CONAF) ve İngiliz bilim insanları, dünyada yalnızca tek bir bireyi kalan “Dendroseris neriifolia” ağacının neslini tüketmemek için küresel bir kurtarma operasyonu başlattı.

HALATLARLA KAYALIKLARA SABİTLENDİ, 24 SAAT KORUNUYOR

Juan Fernández Adaları'na özgü olan ve halk arasında “ağaç papatyası” olarak bilinen Dendroseris neriifolia, Robinson Crusoe Adası'nda bulunuyor. Habitat kaybı, adaya dışarıdan gelen istilacı türler ve geçmişteki başarısız koruma denemeleri nedeniyle türün sayısı 1980 yılında 8'e kadar gerilemişti. Bugün ise doğada bu ağaçtan sadece bir tane kaldı. Ekipler, devrilip yok olmasını önlemek için son ağacı halatlarla kayalıklara sabitledi ve bölgeyi 24 saat gözetim altına aldı.

TOHUMLAR İÇİN UÇURUMA TIRMANIYORLAR

Ağacın hayatta kalan son üyesi, ulaşılması neredeyse imkansız olan sarp bir uçurumda yer alıyor. CONAF uzmanları, her yılın mart ayında ağacın gövdesine tehlikeli tırmanışlar gerçekleştirerek olgunlaşan tohumları özel ağlarla topluyor. Bu yıl toplanan yaklaşık 400 tohumun bir kısmı, nesli tükenmekte olan bitkileri koruma altına alan İngiltere’deki Milenyum Tohum Bankası'na gönderildi.

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

İNGİLTERE'DEN İLK MÜJDELİ HABER GELDİ

Batı Sussex bölgesindeki Kew Wakehurst'te bulunan Milenyum Tohum Bankası'na ulaşan tohumlar üzerinde hemen X-ışını analizleri yapıldı. İncelemeler sonucunda 29 tohumdan 25'inin çimlenme potansiyeline sahip olduğu laboratuvar ortamında kanıtlandı ve yürütülen hassas çalışmalarla 8 adet yeni fide yetiştirilmeyi başarıldı. Bu fidelerin bir kısmının Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi'ne gönderileceği, kalan tohumların ise gelecekteki restorasyon projeleri için derin dondurucularda saklanacağı belirtildi.

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

EN BÜYÜK ENGEL: GENETİK KOPYALANMA

Bilim insanları, türün kurtarılmasının önünde çok ciddi bir biyolojik engel olduğunu belirtiyor: Düşük genetik çeşitlilik. Yıllarca süren coğrafi izolasyon nedeniyle tohumların büyük kısmı canlılığını yitirirken, daha önce botanik bahçelerinde yetiştirilen az sayıdaki örneğin diğer bitkilerle melezleşmesi işi daha da zorlaştırıyor.

Uzmanlar Uyarıyor: "Önümüzdeki birkaç yıl bu türün kaderini belirleyecek. İngiltere'de laboratuvarda büyütülen bu 8 fidenin olgunlaşıp yeni tohumlar vermesi, ağaç papatyasının dünya üzerinden tamamen silinmesini önleyecek en büyük güvencemiz."

İngiltere, Güncel, Dünya, Yaşam, Şili, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti
Oy vermeye gelen Ali Koç’a ’’Büyük başkan’’ tezahüratı Oy vermeye gelen Ali Koç'a ''Büyük başkan'' tezahüratı
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
Manisa’da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi Manisa'da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi

10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
09:44
Florentino Perez kazandı, Mourinho Real’e geri döndü
Florentino Perez kazandı, Mourinho Real'e geri döndü
09:38
Aziz Yıldırım’ı çıldırtan tezahürat: Ya şu kapıyı bir kapatın ya
Aziz Yıldırım'ı çıldırtan tezahürat: Ya şu kapıyı bir kapatın ya
09:06
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı
08:53
İran’dan jet misilleme Devrim Muhafızları İsrail’deki 2 hava üssünü hedef aldı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı
08:50
Avrasya Tüneli’nde kaza Tüneli su bastı
Avrasya Tüneli'nde kaza! Tüneli su bastı
06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
02:34
Paşinyan seçimde zafer ilan etti Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu
Paşinyan seçimde zafer ilan etti! Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:40:01. #7.12#
SON DAKİKA: Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.