Engin ve Dilan Polat çiftinin koruması Can Polat, 3 Haziran'da İzmir'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından sosyal medya hesabından canlı yayın açan Dilan Polat, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.
Polat'ın yaptığı yayın kısa sürede gündem olurken, görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Yayın sonrası oluşan tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmesi talebiyle başvuruda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren Ankara Sulh Ceza Hakimliği, kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.
Teknik sürecin tamamlanmasının ardından karar uygulamaya alınırken, Dilan Polat'ın Instagram hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bakanlık harekete geçti! Dilan Polat'ın hesabı kapatıldı - Son Dakika
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