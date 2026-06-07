Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Aziz Yıldırım\'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
07.06.2026 17:33
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım, taraftarlarla birlikte "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" marşını söyledi. Gözleri dolu dolu tribünlere bakarak marşa eşlik eden Yıldırım'ın duygusal anları kongreye damga vurdu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda seçim heyecanı sürerken, sarı-lacivertli tribünlerde duygusal görüntüler ortaya çıktı.

AZİZ YILDIRIM'A YOĞUN DESTEK

Kongre boyunca sık sık Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yapılırken, eski başkana yönelik sevgi gösterileri dikkat çekti. Tribünlerden yükselen sloganlar ve marşlar seçim atmosferine damga vurdu.

TRİBÜNLERLE TEK SES OLDU

Kongrenin en dikkat çeken anlarından biri ise Aziz Yıldırım'ın taraftarlarla birlikte marşa eşlik ettiği dakikalar oldu. Sarı-lacivertli tribünler hep bir ağızdan "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" marşını söylerken, Aziz Yıldırım da taraftarlarla birlikte marşa katıldı.

Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

GÖZLERİ DOLU DOLU MARŞA EŞLİK ETTİ

Marş sırasında oldukça duygulandığı görülen Aziz Yıldırım'ın gözleri dolu dolu tribünlere baktığı anlar dikkat çekti. Taraftarlarla birlikte şarkıyı söyleyen Yıldırım'ın zaman zaman duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü. Tribünlerdeki coşku ve destek gösterileri uzun süre devam ederken, kongre üyeleri de yaşanan anları alkışlarla karşıladı.

KONGREYE DAMGA VURAN GÖRÜNTÜLER

Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik seçim öncesinde yaşanan bu anlar, genel kurulun en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu - Son Dakika

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