Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda seçim heyecanı sürerken, sarı-lacivertli tribünlerde duygusal görüntüler ortaya çıktı.
Kongre boyunca sık sık Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yapılırken, eski başkana yönelik sevgi gösterileri dikkat çekti. Tribünlerden yükselen sloganlar ve marşlar seçim atmosferine damga vurdu.
Kongrenin en dikkat çeken anlarından biri ise Aziz Yıldırım'ın taraftarlarla birlikte marşa eşlik ettiği dakikalar oldu. Sarı-lacivertli tribünler hep bir ağızdan "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" marşını söylerken, Aziz Yıldırım da taraftarlarla birlikte marşa katıldı.
Marş sırasında oldukça duygulandığı görülen Aziz Yıldırım'ın gözleri dolu dolu tribünlere baktığı anlar dikkat çekti. Taraftarlarla birlikte şarkıyı söyleyen Yıldırım'ın zaman zaman duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü. Tribünlerdeki coşku ve destek gösterileri uzun süre devam ederken, kongre üyeleri de yaşanan anları alkışlarla karşıladı.
Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik seçim öncesinde yaşanan bu anlar, genel kurulun en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu - Son Dakika
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