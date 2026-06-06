Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı

Dilan ve Engin Polat çifti bu sefer avukatlarıyla gündeme geldi. Çiftin avukatlarından Haydar Enes Çetinkaya, yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alındı.

POLAT ÇİFTİNE YÖNELİK OPERASYONDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Çetinkaya, Polat çiftinin tutuklandığı 2023 yılındaki "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "kara para aklama" ve "vergi kanununa muhalefet" operasyonu kapsamında da gözaltına alınmıştı. Çetinkaya ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İNTİHAR EDEN FENOMENİN SEVGİLİSİYDİ

Haydar Enes Çetinkaya, 2024 yılında yaşanan trajik bir olayla da gündeme gelmişti. Çetinkaya'nın, evinin 5. katından atlayarak hayatına son veren sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un erkek arkadaşı olduğu biliniyordu.