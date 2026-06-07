Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.
Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verdi. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullandı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 27 bin 138 üyenin oy kullandığı açıklandı. Bu rakam, 2024'ün ardından katılımı en fazla olan kongre olarak tarihe geçti.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemine geçiliyor. Anlık sonuçları anbean olarak aktarıyoruz...
TOPLAM OYLAR:
Aziz YILDIRIM: 0
Hakan SAFİ: 0
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Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu:
Hakan Safi'nin yönetim kurulu:
Son Dakika › Spor › Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor - Son Dakika
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