Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak - Son Dakika
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Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
06.06.2026 10:01
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Yeni sezon öncesi kadrosunu genç ve dinamik isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Avrupa'da forma giyen iki milli yıldız için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Can Uzun ve Aral Şimşir transferleri için çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü.

Süper Lig'de üst üste elde ettiği şampiyonlukların ardından yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını güçlendirmek amacıyla iki genç milli oyuncuyu gündemine aldı.

ALMANYA'DA CAN UZUN ZİRVESİ

Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Can Uzun transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sky Almanya'nın haberine göre sarı-kırmızılı kulübün temsilcileri, Eintracht Frankfurt yöneticileriyle Almanya'da bir araya gelerek transfer görüşmelerine başladı.

A Milli Takım kampında bulunan Can Uzun'un Galatasaray'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı iddia edilirken, transferin önündeki en büyük engelin Alman ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedeli olduğu belirtildi.

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak

FRANKFURT'UN TALEBİ SÜRECİ ZORLUYOR

Avrupa'nın gelecek vadeden genç oyuncuları arasında gösterilen Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu ifade edildi. Galatasaray yönetiminin ise transferi sonuçlandırmak adına görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

ARAL ŞİMŞİR DE LİSTEDE

Galatasaray'ın transfer listesindeki bir diğer isim ise Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, 2004 doğumlu genç futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi girişimlerde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak

OKAN BURUK'UN PROFİLİNE UYUYOR

Bu sezon Danimarka Ligi ve Avrupa kupalarında sergilediği performansla dikkat çeken Aral Şimşir'in, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilmesi önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Genç oyuncunun teknik kapasitesi, pas kalitesi ve mücadele gücünün, teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istediği oyuncu profiliyle örtüştüğü değerlendiriliyor.

GALATASARAY GENÇ YILDIZLARA YATIRIM YAPIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, Can Uzun ve Aral Şimşir hamleleriyle hem mevcut kadroyu güçlendirmeyi hem de geleceğe yönelik önemli yatırımlar yapmayı amaçlıyor. Transfer görüşmelerinde önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak - Son Dakika

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