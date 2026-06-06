70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı! - Son Dakika
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70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!

06.06.2026 14:17
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Massachusetts'te gölde tartışma cinayetle sonuçlandı. 70 yaşındaki adam, koltuk değnekleriyle yürüyen genç adamı boğmaya çalıştı. Sosyal medyada infial yarattı. Yaşananlar dehşet vericiydi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletinde, göl kullanımı yüzünden çıkan bir tartışma az kalsın cinayetle sonuçlanıyordu. Hopkinton kasabasındaki Maspenock Gölü’nde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Steven Dana, koltuk değnekleriyle yürüyen 21 yaşındaki Matt Duffy’yi suya bastırarak boğmaya çalıştı. 

Çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan dehşet anları, sosyal medyada büyük infial yarattı. Olay, akşam saatlerinde Sandy Beach bölgesinde yaşandı.

 Bir süre önce geçirdiği ağır motosiklet kazası nedeniyle kolları ve bacakları kırılan, bu yüzden koltuk değnekleri kullanan Matt Duffy, arkadaşlarıyla birlikte gölde jet ski yapıyordu.

Bu sırada yanlarına gelen kasaba sakini Steven Dana, gölün sadece o bölgede yaşayan yerel halka açık olduğunu iddia ederek gençlerle tartışmaya başladı.Gençlerin o kasabadan olmadığına inanan yaşlı adam, bir anda öfke krizine girdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Dana, fiziksel olarak kendisini koruyamayacak durumda olan Duffy’ye önce tokat attı, ardından genç adamı suya doğru itti.

Gölün içinde genç adamın üzerine çıkan saldırgan, Duffy’nin kafasını suyun altına sokarak nefes almasını engelledi. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Matt Duffy, "Beni suya itip üzerime çullandı. Kafamı suyun altına bastırdı ve nefes almama izin vermedi. Kazadan dolayı kollarımı ve bacaklarımı kullanamıyordum. Tek yapabildiğim şey, arkadaşlarımın beni kurtarması için dua etmek oldu" dedi.

Çevredeki arkadaşları hızla müdahale ederek 70 yaşındaki adamı Duffy’nin üzerinden çekti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Steven Dana’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Çıkarıldığı mahkemede "adam öldürmeye teşebbüs", "boğma/nefes kesme yoluyla kasten yaralama" ve "engelli bir bireye yönelik darp" suçlarından yargılanan Steven Dana, hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak suçlu bulunması halinde yaşlı adamın 20 yıldan fazla hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Massachusetts, Son Dakika

Son Dakika Amerika 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı! - Son Dakika

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