Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara ATO Congresium'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Partinin yeni dönem yol haritasının şekillendiği kurultayda mevcut Genel Başkan Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi.

GEÇERLİ OYLARIN TAMAMINI ALDI

Kurultayda kullanılan 892 geçerli oyun tamamını alan Mustafa Destici, delegelerin tam desteğini alarak güven tazeledi. Sonuç, salonda bulunan partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

DESTİCİ'DEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Mustafa Destici, delegelere ve partililere teşekkür etti. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ortaya koyduğu siyasi çizgi doğrultusunda, ilkeli ve temiz siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

YENİ DÖNEMİN KADROLARI BELİRLENDİ

Kurultayda partinin geleceğine yön verecek yönetim kadroları da şekillenirken, BBP yönetimi yeni dönemde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Partililer, kurultayın ardından yeni döneme ilişkin hedeflerini ve çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.