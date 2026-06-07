Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi

07.06.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara ATO Congresium’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Partinin geleceğine yön verecek kadroların belirlendiği kurultayda, mevcut Genel Başkan Mustafa Destici, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara ATO Congresium'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Partinin yeni dönem yol haritasının şekillendiği kurultayda mevcut Genel Başkan Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi.

Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi

GEÇERLİ OYLARIN TAMAMINI ALDI

Kurultayda kullanılan 892 geçerli oyun tamamını alan Mustafa Destici, delegelerin tam desteğini alarak güven tazeledi. Sonuç, salonda bulunan partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi

DESTİCİ'DEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Mustafa Destici, delegelere ve partililere teşekkür etti. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ortaya koyduğu siyasi çizgi doğrultusunda, ilkeli ve temiz siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi

YENİ DÖNEMİN KADROLARI BELİRLENDİ

Kurultayda partinin geleceğine yön verecek yönetim kadroları da şekillenirken, BBP yönetimi yeni dönemde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Partililer, kurultayın ardından yeni döneme ilişkin hedeflerini ve çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Can Çetin AKSU Can Çetin AKSU:
    mhp ile birleşin tasarruf yapın . 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Demirağ Cengiz Demirağ:
    "Su destici, su yolunda kırılır" 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz
Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu’ndan tepki çeken hareket Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket
Tokat’ta arkadaşları damada 10 bin liralık madeni para taktı Tokat'ta arkadaşları damada 10 bin liralık madeni para taktı
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı Gaziantep'te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı
Traktör ve tarım makinesinin arasında kaldı, hayatını kaybetti Traktör ve tarım makinesinin arasında kaldı, hayatını kaybetti

17:33
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
17:00
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
16:43
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
16:38
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
16:02
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
15:51
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
15:34
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
15:32
Fenerbahçe’de tarihi seçim Daha önce böylesi görülmedi
Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
14:51
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel’in grup başkanlığı iptal edilecek
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:22
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti
Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
12:40
Narin’in köyü ve 3 ilde seçim sürüyor Tek adayın sözleri dikkat çekti
Narin'in köyü ve 3 ilde seçim sürüyor! Tek adayın sözleri dikkat çekti
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 17:43:15. #7.12#
SON DAKİKA: Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.